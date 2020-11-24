Сбербанк ввёл комиссию за переводы. Почему, как, что изменилось?

У некоторых клиентов Сбербанка в этом году появились вопросы по поводу введения комиссии за денежные переводы. В соцсетях до сих пор появляется информация о том, что якобы теперь буквально каждый перевод внутри банка для клиентов сопровождается оплатой комиссии. Так ли это? Житель Улан-Удэ Сергей Никифоров детально разобрался в теме и убедился, что оснований для беспокойства нет. На примере реальной истории мы расскажем, как изменения в тарифной политике Сбербанка, напротив, сделали процесс перевода денег удобнее и даже выгоднее, чем это было раньше.- Я предприниматель, услугами банка пользуюсь и как физическое, и как юридическое лицо, - рассказывает Сергей. - В современных условиях часто приходится совершать какие-то платежи посредством переводов денежных средств. А сейчас ещё и увеличилось число самозанятых граждан, онлайн-магазинов. Часто просят перевести на карту родственники, друзья, организации, оказывающие какие-то услуги. Поэтому порой в месяц сумма переводов может достигать 100 000 рублей.Об изменениях при взимании платы за переводы в Сбербанке Сергей узнал практически сразу в апреле. Как и все клиенты сначала подумал, что со всех переводов будет взыматься комиссия, но решил зайти на сайт банка и самостоятельно изучить произошедшие изменения.- Разобравшись, понял, что комиссия 1% взымается только с переводов свыше 50 000 руб. Да ещё существует абонентская плата, которая за 199 руб. в месяц позволяет клиентам Сбербанка переводить любые суммы без комиссии. Это выгоднее, чем каждый раз при переводе к примеру 10 000 рублей, платить комиссию 100 руб. Тем более отменили комиссию за переводы в другой регион. По работе часто приходится переводить оплату поставщикам в Иркутск, Новосибирск, Москву, а там в любом случае нужны было платить 1%, поэтому для меня стало даже выгоднее, - подчёркивает Сергей.В целом изменения при взимании комиссии за переводы по картам, проведённые Сбербанком, Сергей оценивает позитивно. Подытоживая наш разговор, Сергей поделился своим выводом о слухах и фактах, что полагаться нужно всегда на себя, проверять информацию и уже после принимать решение.Сбербанк для своих клиентов предлагает три пакета подписок* по переводам:1. Пакет «Плюс 50 000 рублей на переводы» за 99 рублей в месяц позволяет увеличить лимит на 50 000рублей и расширить свои возможности вдвое.2. Пакет «На переводы» позволит снять любые ограничения на переводы и обойдётся всего от 134 рублей до 199 рублей в месяц в зависимости от срока подписки.3. Пакет «На переводы и платежи» обеспечит не только безлимитные переводы, но и безлимитные платежи без комиссии и обойдётся в 209 рублей в месяц — если вы оформляете подписку сразу на 12 месяцев.А вы планируете пользоваться подпиской «Переводы без комиссии» по банковским картам Сбербанка?Подробнее ознакомиться с условиями подключения подписки можно на сайте sberbank.ru. Для этого воспользуйтесь ссылкой https://www.sberbank.ru/ru/person/remittance/perevod_rus или QR-кодом: