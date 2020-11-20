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Сбер представил перспективы ИИ на встрече совбезов стран СНГ

Сбер представил перспективы ИИ на встрече совбезов стран СНГ
Бизнес, 
Герман Греф рассказал, как искусственный интеллект меняет мир

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф принял участие в восьмой встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ. Темой его выступления стал искусственный интеллект (ИИ, Artificial Intelligence, AI): его развитие в России и мире, в том числе использование в стратегиях национальной безопасности государств, а также примеры практического применения AI — компьютерное зрение, распознавание и синтез речи, обработка естественного языка, рекомендательные системы и системы поддержки принятия решений.

Как отметил Герман Греф, уже более 35 стран, включая Россию, приняли национальные стратегии развития ИИ, а общий объём затрат на AI в мире в 2020 году оценивается в 50 млрд долларов. Такие активные с точки зрения геополитики игроки, как США, Китай, Великобритания, Япония, Индия, Франция, Германия, Канада, а также Евросоюз в целом, обозначают высокий приоритет ИИ в стратегиях национальной безопасности и инвестируют в это миллиарды долларов в рамках долгосрочных программ.

- Искусственный интеллект уже меняет и в будущем ещё сильнее изменит наш мир. ИИ успешно используется в медицине, образовании, сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, телекоме, торговле и, конечно же, в вопросах безопасности. AI стал зрелой промышленной технологией, которая помогает бережно распоряжаться временем, решать сложные профессиональные задачи и заметно упрощает людям жизнь, - заявил председатель правления Сбербанка.

Президент банка привёл массу примеров интеграции технологий, основанных на ИИ, многие из которых разрабатываются, пилотируются и уже внедряются Сбером. Биометрические решения успешно применяются в различных сферах — от подтверждения личности клиентов до поиска преступников. Компьютерный анализ изображений обнаруживает патологии на медицинских снимках. Беспилотными становятся такси, комбайны и дроны. Психоэмоциональный анализ мимики и движений человека помогает в работе правоохранительных органов и маркетинговых служб.

Распознавание и синтез речи — базовая составляющая голосовых помощников, которые всё активнее входят в наш быт. На этой же технологии построены решения автопротоколирования, упрощающие работу врачей. Обработка компьютером естественного языка создаёт новые возможности для общения и поиска, модерации и генерации текста. Рекомендательные системы используются в индустрии развлечений и контекстной рекламе, а предиктивная аналитика открывает отличные перспективы для повышения эффективности производственной деятельности, оценки возможных реакций и предсказания погодных явлений. Поиск аномалий позволяет предотвращать нетипичные транзакции и действия пользователя, защищая его деньги от преступников.

На фронтире науки — применение AI для построения ИИ-моделей (AutoML), их обучение на малом объёме данных (так учатся дети) и создание «общего ИИ» (Artificial General Intelligence, AGI), который научится решать широкий пул задач лучше профильных специалистов в этих областях.

Кроме того, Герман Греф обозначил основные вехи развития искусственного интеллекта в России, которое происходит при активном участии Сбера — федерального центра компетенций в сфере искусственного интеллекта.

Так, в октябре 2019 года указом президента РФ была принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года, а впоследствии — утверждён федеральный проект «Искусственный интеллект», поддерживающий внедрение AI в практику, развитие AI-стартапов, исследовательских центров и учебных заведений, аппаратное обеспечение, регулирование и популяризацию ИИ.

В прошлом году был создан альянс в сфере искусственного интеллекта, в который вошли Сбер, Яндекс, МТС, Mail.ru Group, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций. Его миссия — быть центром развития искусственного интеллекта в России и обеспечивать технологическое лидерство нашей страны и компаний — участниц альянса на глобальном технологическом рынке.

В завершение своего выступления Герман Греф пригласил участников встречи посетить центр киберзащиты Сбера (Security Operation Center, SOC), в котором новейшие технологии AI применяются для отражения и предотвращения кибератак. Глава Сбербанка также напомнил о международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey, которую Сбер вместе с отечественными и зарубежными партнёрами проводит с 3 по 5 декабря 2020 года в онлайн-формате. В рамках мероприятия пройдут онлайн-соревнование по технологиям AI, онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы и трёхдневная онлайн-конференция, посвящённая разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер банки искусственный интеллект
 
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