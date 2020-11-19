Мясопродукты везли в Амурскую область
18 ноября на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра автомобиля обнаружили 18 тонн говядины (обрези) без ветеринарных сопроводительных документов. Мясо везли из Московской области в Амурскую.
Владелец груза привлечён к административной ответственности в виде штрафа.
Документы были предоставлены позже, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
Через Иркутской области везли 18 тонн обрези без документов
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мясопродукты везли в Амурскую область
На вопросы отвечает Антон Сергеевич Соколов – Управляющий Бурятским отделением ПАО Сбербанк
В магазине выявлены антиковидные нарушения
Собрание бизнесменов на этот прошло около торгового центра «Форум»
Прокуратура проверит доводы бизнесменов, просящих открытия торговли
Виртуальная сим-карта не привязана к определенному оператору связи
Продукция помещена на ответственное хранение
Требующие возобновления работы предприниматели продолжают свою борьбу
Владелец сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов отметил, что ресторан «сильно отличается от газетного киоска»
Вышедшие на улицу бизнесмены готовят письма главе Бурятии, в УФАС и Роспотребнадзор
Продукция помещена на ответственное хранение
Предприниматели обещают одиночные пикеты в центре города, если их не услышат
Сервис можно подключить через Сбербанк Онлайн
Бизнес, 17.11.2020
Замминистра промышленности и торговли Бурятии рассказал о работавших, несмотря на запрет, предприятиях
Бизнес, 17.11.2020
В компании ошибочно сочли, что повреждения получены не в ДТП