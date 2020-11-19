Через Иркутской области везли 18 тонн обрези без документов

Мясопродукты везли в Амурскую область



18 ноября на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра автомобиля обнаружили 18 тонн говядины (обрези) без ветеринарных сопроводительных документов. Мясо везли из Московской области в Амурскую.



Владелец груза привлечён к административной ответственности в виде штрафа.



Документы были предоставлены позже, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

