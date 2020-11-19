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Через Иркутской области везли 18 тонн обрези без документов

Через Иркутской области везли 18 тонн обрези без документов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Мясопродукты везли в Амурскую область

18 ноября на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра автомобиля обнаружили 18 тонн говядины (обрези) без ветеринарных сопроводительных документов. Мясо везли из Московской области в Амурскую.

Владелец груза привлечён к административной ответственности в виде штрафа.

Документы были предоставлены позже, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
Россельхознадзор
 
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