Сбербанк: комиссия за переводы – почему, как, для кого?

Антон Сергеевич, расскажите подробнее о подписках «Переводы без комиссии»









¹ Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.





² Мобильный банк – это смс-сервис, позволяющий получать информацию обо всех операциях по банковским картам Сбербанка, а также совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мобильного телефона. Услуга предоставляется всем клиентам – держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт). Услуга может быть платной. Исполнение некоторых платежей Банком возможно только в операционное время. Подробнее об СМС-сервисе «Мобильный банк, тарифах уточняйте на сайте www.sberbank.ru, в отделениях Сбербанка или по телефону 8 800 555 55 50.





* Подписки «На переводы» и «На платежи и переводы» действуют в течение выбранного вами периода (1, 3 или 12 месяцев) с момента подключения.Управление подписками доступно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» версии 10.4 и выше, а также в интернет-банке«Сбербанк Онлайн» в разделе «Профиль». Для новых подключенных пакетов услуг «Сбербанк Первый» и SberbankPrivateBanking или клиентов, перешедших в канал «Сбербанк Первый» и SberbankPrivateBanking, подписка начинает действовать в течение 3-х дней после оформления пакета или присоединения к каналу обслуживания.Владельцам пакетов услуг «Сбербанк Первый» и SberbankPrivateBanking, а также клиентам обслуживающимся в каналах «Сбербанк Первый» и SberbankPrivateBanking подписка «На переводы» входит в условия обслуживания.Подписки не распространяются на переводы в банкоматах, терминалах и офисах банка.Для клиентов, подключивших подписку, действует автоматическое продление.Когда придет время продлить подписку, вы получите уведомление и при желании сможете отменить платеж.Изменить подписку можно в любое время в разделе «Профиль» в «Сбербанк Онлайн».«Сбербанк Первый» и SberbankPrivateBanking – форматы обслуживания клиентов ПАО Сбербанк.

За ответами на вопросы мы обратились к Антону Сергеевичу Соколову – Управляющему Бурятским отделением ПАО Сбербанк. В интервью мы узнаем, что конкретно изменилось в тарификации переводов по банковским картам Сбербанка, в чём суть принятого финансового решения, и какие решения в данной ситуации существуют для клиентов.Первое, на что важно обратить внимание, это то, что Сбербанк отменил комиссию не за все переводы граждан внутри банка, а только за переводы,не превышающие месячный лимит в 50 000 рублей. Это важно – любой перевод с карты на карту через интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»¹ или Мобильный банк² в пределах указанного выше лимита проходит сейчас без комиссии, абсолютно бесплатно, даже если наш клиент отправляет деньги в другой город. Причём переводы между своими счетами в этот лимит не входят — они бесплатны всегда.Второе, важно понимать, почему Сбербанк ввёл именно такое ограничение для бесплатных ежемесячных переводов – в 50 000 рублей. Как показывает статистика, почти 90% клиентов Сбербанка в месяц переводят обычно сумму меньше 50000, но раньше клиенты при переводах денежных средств в другие регионы платили комиссию, теперь в пределах указанного лимита перевод денежных средств в другие регионы страны стал бесплатным. По старой тарификации клиенты, все без исключения, не взирая на отправляемые ими суммы – большие или маленькие, обязательно платили комиссионный сбор 1%. Новые тарифы привлекательны для тех, кто, например, ежемесячно отправлял своим детям-студентам денежные переводы, кто помогал переводами своим родственникам, живущим в других городах и посёлках. Это удобно всем, кто делал переводы согласно своим жизненным потребностям. Ещё раз подчеркну – 90% клиентов Сбербанка, а это миллионы людей, получили возможность делать денежные переводы в месяц до 50 000 рублей без уплаты комиссии.Для этой категории наших клиентов тоже есть решение. Тем, кто переводит свыше указанного лимита, мы предложили подключить подписку «Переводы без комиссии». Она имеет чисто символическую цену. Так, подписка стоимостью в 99 рублей/месяц позволит клиенту без дополнительной комиссии ежемесячно переводить на счета других клиентов Сбербанка сумму до 100 000 рублей. По старой тарификации, если бы клиент направлял денежные средства в другой регион страны, то ему пришлось бы с этой суммы заплатить 1%, то есть - 1000 рублей, а сейчас только 99 рублей. Разница есть? Есть и она очевидно в пользу клиента. Многие из наших клиентов быстро посчитали свои затраты и поняли, что оформление подписки на переводы без комиссий – более привлекательный вариант.У нас есть три пакета подписок* по переводам:1. Пакет «Плюс 50 000 рублей на переводы» за 99 рублей в месяц позволяет увеличить лимит на 50 000 рублей и расширить свои возможности вдвое;2. Пакет «На переводы» позволит снять любые ограничения на переводы и обойдётся всего от 134 рублей до 199 рублей в месяц в зависимости от срока подписки;3. Пакет «На переводы и платежи» обеспечит не только безлимитные переводы, но и безлимитные платежи без комиссии и обойдётся в 209 рублей в месяц — если вы оформляете подписку сразу на 12 месяцев.Что осталось без изменений:- по-прежнему не облагаются комиссией переводы между своими картами;- переводы остаются безлимитными и бесплатными для клиентов «Сбербанк Первый» и SberbankPrivateBanking.