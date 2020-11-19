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СберМобайл запустил eSIM в мобильном приложении Сбербанк Онлайн

СберМобайл запустил eSIM в мобильном приложении Сбербанк Онлайн
Бизнес, 
Виртуальная сим-карта не привязана к определенному оператору связи

Виртуальный оператор связи СберМобайл, входящий в экосистему Сбера, запустил виртуальную сим-карту eSIM, которую можно оформить и использовать полностью в онлайн-режиме в мобильной версии СберБанк Онлайн. В отличие от классической пластиковой сим-карты, eSIM — это чип, встроенный в ряд моделей смартфонов.

Виртуальная сим-карта eSIM не привязана к определенному оператору связи, поэтому её могут использовать как абоненты СберМобайл, так и клиенты других операторов. Она может работать одновременно с имеющейся в телефоне сим-картой: пользователь может сам выбрать, на какой номер будут поступать звонки и сообщения, а какой использовать, например, для выхода в Интернет.

Оформляется и управляется eSIM в приложении «СберБанк Онлайн». С виртуальной сим-картой от СберМобайла не нужно ехать в офис оператора, сканировать документы и QR-коды, скачивать дополнительные приложения. Профиль загружается автоматически нажатием одной кнопки в СберБанк Онлайн. В мобильной версии СберБанк Онлайн всегда можно проверить баланс eSIM и её статус, узнать остаток по тарифу и оплатить связь.

По словам пресс-службы Сбера, её нельзя потерять или испортить, у неё нет срока годности. Также можно оформить любое количество виртуальных карт. Использование eSIM отвечает всем требованиям безопасности и законодательства РФ в области оказания услуг связи.

Технология уже доступна первым 10 тысячам пользователей в 68 регионах страны. Список работающих с eSIM устройств — на сайте СберМобайл.

- Мы строим нашу экосистему, чтобы предлагать клиентам лучшие сервисы, экономящие их время, силы и деньги. Новая услуга — оформление eSIM в СберБанк Онлайн — полностью отвечает этой цели. Это пример отличной интеграции наших традиционных банковских сервисов и продуктов компаний экосистемы Сбера, - заявил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

- Это уникальная реализация технологии eSIM в банковском мобильном приложении, которая позволяет любому клиенту Сбера оформить и настроить виртуальную сим-карту полностью онлайн. Не нужно ездить в офис и подписывать бумажные документы, профиль загружается автоматически — нажатием всего одной кнопки в приложении «СберБанк Онлайн». В результате электронные документы о подключении к оператору связи, как и банковские документы, всегда доступны в вашем смартфоне. Перед оформлением и загрузкой профиля клиенты могут выбрать комфортный для себя тариф. Технология позволяет использовать несколько номеров от разных операторов, что упрощает смену тарифов и операторов, - рассказал Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком».

СберМобайл — ключевой бренд оператора связи ООО «Сбербанк-Телеком». Компания входит в экосистему Сбера. К настоящему моменту услугами СберМобайла могут пользоваться жители более 68 регионов страны с потенциалом аудитории более 80% населения РФ.

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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