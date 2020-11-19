В Бурятии торговали мясом без документов

Продукция помещена на ответственное хранение



Сотрудник управления Россельхознадзора во время внеплановой проверки в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии выявил нарушения у предпринимателя, торгующего продуктами.



На хранении для продажи находилось 7 кг свинины, 0,5 кг фарша, 15 кг мясных полуфабрикатов, 62 кг куриной продукции без ветеринарных сопроводительных документов.



Кроме того, установлен факт несвоевременного гашения документации в ФГИС «Меркурий».



В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство. Продукция помещена на ответственное хранение. Она будет возвращена после предоставления необходимых ветеринарных сопроводительных документов, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

