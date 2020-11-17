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Житель Бурятии выиграл суд у страховой компании
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В компании ошибочно сочли, что повреждения получены не в ДТП

Весной 2019 года произошло ДТП, в результате которого автомобиль жителя Бурятии получил механические повреждения. Автовладелец обратился в страховую компанию, но в выплате ему отказали. Представители компании поставили под сомнение, что повреждения на автомобиле произошли из-за аварии. Финансовый управляющий вынес решение об отказе во взыскании страхового возмещения.

Тогда автомобилист обратился в суд.

- Судом исковые требования жителя республики признаны обоснованными. Взысканы со страховой компании в пользу истца страховое возмещение, компенсация морального вреда, расходы на проведение экспертизы, на оплату почтовых услуг, штраф, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Судебная коллегия по гражданским делам отклонила доводы жалобы страховой копании, согласившись с выводами районного суда. Суд пришёл к выводу, что автомобиль был повреждён в ДТП, а страховая не исполнила обязательства по договору.

- Вопреки доводам жалобы, экспертом установлен механизм образования следов и повреждений на обоих автотранспортных средствах и сделан достоверный вывод о том, что повреждения автомобилей не противоречат обстоятельствам указанного ДТП, - пояснили в суде.

Случай был признан страховым, и страховая теперь обязана заплатить автомобилисту.


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