Житель Бурятии выиграл суд у страховой компании

В компании ошибочно сочли, что повреждения получены не в ДТП



Весной 2019 года произошло ДТП, в результате которого автомобиль жителя Бурятии получил механические повреждения. Автовладелец обратился в страховую компанию, но в выплате ему отказали. Представители компании поставили под сомнение, что повреждения на автомобиле произошли из-за аварии. Финансовый управляющий вынес решение об отказе во взыскании страхового возмещения.



Тогда автомобилист обратился в суд.



- Судом исковые требования жителя республики признаны обоснованными. Взысканы со страховой компании в пользу истца страховое возмещение, компенсация морального вреда, расходы на проведение экспертизы, на оплату почтовых услуг, штраф, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Судебная коллегия по гражданским делам отклонила доводы жалобы страховой копании, согласившись с выводами районного суда. Суд пришёл к выводу, что автомобиль был повреждён в ДТП, а страховая не исполнила обязательства по договору.



- Вопреки доводам жалобы, экспертом установлен механизм образования следов и повреждений на обоих автотранспортных средствах и сделан достоверный вывод о том, что повреждения автомобилей не противоречат обстоятельствам указанного ДТП, - пояснили в суде.



Случай был признан страховым, и страховая теперь обязана заплатить автомобилисту.





