В Бурятии принимают жалобы на таксистов

В Бурятии стартовала «горячая линия» по услугам такси



С 16 по 30 ноября начинает работу всероссийская тематическая «горячая линия» по вопросам оказания услуг такси. Специалисты цправления Роспотребнадзора по Бурятии проконсультируют жителям по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси.



Получить консультации по вопросам оказания услуг такси можно по телефонам:



- 8 800 555 49 43 – единый консультационный центр Роспотребнадзора (звонок бесплатный, в круглосуточном режиме);



- 8(3012) 37 15 30 – отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Бурятии;



- 8 (3012) 33 28 99, 62 34 17 - консультационный центр по защите прав потребителей.





