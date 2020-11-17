В Бурятии стартовала «горячая линия» по услугам такси
С 16 по 30 ноября начинает работу всероссийская тематическая «горячая линия» по вопросам оказания услуг такси. Специалисты цправления Роспотребнадзора по Бурятии проконсультируют жителям по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси.
Получить консультации по вопросам оказания услуг такси можно по телефонам:
- 8 800 555 49 43 – единый консультационный центр Роспотребнадзора (звонок бесплатный, в круглосуточном режиме);
- 8(3012) 37 15 30 – отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Бурятии;
- 8 (3012) 33 28 99, 62 34 17 - консультационный центр по защите прав потребителей.
В Бурятии принимают жалобы на таксистов
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Салоны красоты обязали закрыться, а парикмахерские – нет
В Бурятии стартовала «горячая линия» по услугам такси
Улан-удэнцу в платёжке насчитали лишнюю сумму площади дома
В прокуратуре республики состоялся приём предпринимателей
«Всё в рамках закона», - заверили в торговом центре
Деятельность магазина «Bank Beer» признали незаконной
С 16 ноября Бурятия ввела локдаун
В программе мероприятия запланированы мастер-классы
Ажиотаж в эти выходные в торговых центрах был сравним с новогодним
Лишний долг приписали многоквартирному дому
Бизнес, 14.11.2020
В торговых центрах ажиотаж в связи с их закрытием в понедельник
Владельцы торговых центров просят не закрывать их
Программа доступна в веб-версии Сбербанк Онлайн
Межведомственные группы контроля в Чите перешли на усиленный режим работы
Нарушителям выданы предписания