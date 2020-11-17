В Бурятии принимают жалобы на таксистов

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Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии стартовала «горячая линия» по услугам такси

С 16 по 30 ноября начинает работу всероссийская тематическая «горячая линия» по вопросам оказания услуг такси. Специалисты цправления Роспотребнадзора по Бурятии проконсультируют жителям по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси.

Получить консультации по вопросам оказания услуг такси можно по телефонам:

- 8 800 555 49 43 – единый консультационный центр Роспотребнадзора (звонок бесплатный, в круглосуточном режиме);

- 8(3012) 37 15 30 – отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Бурятии;

- 8 (3012) 33 28 99, 62 34 17 - консультационный центр по защите прав потребителей.


такси Роспотребнадзор горячая линия
 
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