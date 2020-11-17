В прокуратуре республики состоялся приём предпринимателей
Заместители прокурора Бурятии Светлана Козлова и Дмитрий Хобраков провели приём представителей бизнес-сообщества республики.
Предприниматели подняли вопросы оказания поддержки малому бизнесу, использования земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения, восстановления публичного сервитута.
Индивидуальный предприниматель из Прибайкальского района обжаловал бездействие органов местного самоуправления при выделении земельных участков для пчеловодства.
Владелица сети киосков быстрого питания выразила недовольство по поводу длительного рассмотрения органами полиции заявлений о хищении её имущества.
Предприниматели трёх сельских районов республики обратились на приём по видеоконференцсвязи. Всего принято 7 человек. По каждому обращению даны разъяснения законодательства, организованы проверки, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Бизнесмены пожаловались в прокуратуру Бурятии
Бизнес, Фото:
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