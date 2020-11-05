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Сбербанк и Mastercard запускают SberPay

Сбербанк и Mastercard запускают SberPay
Бизнес, 
Бесконтактная оплата смартфоном теперь доступна через Сбербанк Онлайн

Собственное решение Сбербанка для бесконтактной оплаты SberPay стало доступно всем держателям карт Mastercard, которые пользуются NFC-смартфонами на операционной системе Android. SberPay позволяет оплачивать покупки в одно касание смартфоном в торговых точках, оснащённых POS-терминалами с бесконтактной технологией Mastercard. Для этого нужно только мобильное приложение Сбербанк Онлайн и привязанная к нему карта Mastercard Сбербанка.

Для популяризации бесконтактного способа оплаты Сбербанк и Mastercard запустили совместную акцию «Всё в твоих руках», которая проходит до 29 ноября 2020 года. Клиенты, оплачивающие бесконтактно покупки смартфоном при помощи сервиса SberPay с привязанной к нему картой Mastercard, будут получать дополнительные бонусы от программы лояльности «СберСпасибо». Подробнее об акции на сайте Сбербанка.

- Мы продолжаем развивать направление безопасных безналичных платежей, что крайне важно в текущих условиях. Теперь сервис SberPay, который позволяет бесконтактно оплачивать покупки, стал доступен владельцам карт Mastercard, пользователям Android-смартфонов. А наша совместная акция с Mastercard, которую мы предложили своим клиентам в честь запуска, станет дополнительным основанием протестировать удобство безопасной и полностью бесконтактной технологии, благодаря которой процесс оплаты привычных покупок становится ещё удобнее, - сообщил Игорь Ковалёв, и. о. директора дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка.

- В партнёрстве Сбербанк и Mastercard внедряют инновационный сервис для бесконтактной оплаты покупок, расширяя выбор и возможности, которые есть у россиян. Это актуальное, удобное и безопасное платёжное решение, отвечающее ожиданиям пользователей: в ходе нашего недавнего опроса более 70% респондентов в России ответили, что предпочитают именно бесконтактную технологию оплаты. В честь запуска SberPay мы рады предложить интересную акцию для держателей карт Mastercard, которые могут получить с ней ещё больше выгоды, - добавил Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.

Бесконтактно оплачивая покупки через SberPay, можно:
- больше не носить с собой карту, достаточно Android-смартфона (версия 7.0 и выше) с NFC (near field communication — англ. «ближняя бесконтактная связь», технология беспроводной связи);
- не устанавливать дополнительных приложений в свой смартфон — в Сбербанк Онлайн всё уже есть;
- пользоваться SberPay бесплатно;
- расплачиваться SberPay, используя любые Android-смартфоны, в том числе модели смартфонов, на которых отсутствуют Google-сервисы.

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
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