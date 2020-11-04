Сбер представил в Бурятии медиа-приставку SberBox

Умный девайс оснащён встроенными виртуальными помощниками



В отделениях Сбербанка в Бурятия появилась умная медиа-приставка SberBox. Девайс наделён многофункциональными сервисами, с помощью которых пользователи SberBox могут:

- смотреть фильмы и видео в интернете: при подключении пользователям открывается доступ к 185 телеканалам от сервиса «Смотрёшка»;

- слушать музыку: сервис СберЗвук способен подобрать музыку почти к любому случаю или моменту жизни, некоторые композиции поддерживают функцию «Подпевай» с выводом слов песни на экран телевизора и их переводом с иностранных языков;

-воспользоваться большим ассортиментом игр: ими можно управлять с помощью пульта или виртуального геймпада, доступного в приложении СберСалют (в комплекте умной приставки есть специальные мобильные джойстики, которые крепятся на смартфон для более точного управления).



Одной из главных особенностей умного девайса SberBox являются встроенные виртуальные помощники из семейства ассистентов Салют. Они способны по голосовым командам решать разного рода бытовые задания. Например, записать в салон красоты, включить нужный телеканал, ответить на вопросы или показать пошаговый видео-рецепт и др.



- Новый бренд Сбера развивается не только в финансовой сфере, но и в других сферах жизни нашего клиента, чтобы предложить ему ещё больше качественных и удобных продуктов и сервисов нашей экосистемы. Старт продаж SberBox стал одним из самых ожидаемых событий. Приставка станет настоящим умным помощником для клиентов, ведь благодаря искусственному интеллекту она управляется голосом или с помощью пульта, и больше не нужно вводить запросы на клавиатуре вручную, что существенно ускоряет и упрощает процесс поиска, - сообщил Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.



Технические характеристики и управление SberBox



Внутри SberBox —чипсет Amlogic S905Y2. Он оснащён 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Медиаплеер поддерживает стандарты воспроизведения контента: UltraHD 4К и DolbyDigitalPlus.



Приставка управляется голосом или с помощью пульта — чтобы включить нужный фильм или песню, достаточно нажать кнопку активации микрофона и произнести название. Благодаря виртуальному ассистенту больше не нужно вводить запросы на клавиатуре вручную. SberBox осуществляет поиск по названию произведения, исполнителю, актёру, режиссёру, жанру на русском и английском языках и предлагает контент, подходящий условиям запроса.



Подробнее на сайте — https://www.sber.ru/salute/sberbox/.



Справка



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