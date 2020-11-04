 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 ноября

03 ноября

Популярное

Сбер представил в Бурятии медиа-приставку SberBox

Сбер представил в Бурятии медиа-приставку SberBox
Бизнес, 
Умный девайс оснащён встроенными виртуальными помощниками

В отделениях Сбербанка в Бурятия появилась умная медиа-приставка SberBox. Девайс наделён многофункциональными сервисами, с помощью которых пользователи SberBox могут:
- смотреть фильмы и видео в интернете: при подключении пользователям открывается доступ к 185 телеканалам от сервиса «Смотрёшка»;
- слушать музыку: сервис СберЗвук способен подобрать музыку почти к любому случаю или моменту жизни, некоторые композиции поддерживают функцию «Подпевай» с выводом слов песни на экран телевизора и их переводом с иностранных языков;
-воспользоваться большим ассортиментом игр: ими можно управлять с помощью пульта или виртуального геймпада, доступного в приложении СберСалют (в комплекте умной приставки есть специальные мобильные джойстики, которые крепятся на смартфон для более точного управления).

Одной из главных особенностей умного девайса SberBox являются встроенные виртуальные помощники из семейства ассистентов Салют. Они способны по голосовым командам решать разного рода бытовые задания. Например, записать в салон красоты, включить нужный телеканал, ответить на вопросы или показать пошаговый видео-рецепт и др.

- Новый бренд Сбера развивается не только в финансовой сфере, но и в других сферах жизни нашего клиента, чтобы предложить ему ещё больше качественных и удобных продуктов и сервисов нашей экосистемы. Старт продаж SberBox стал одним из самых ожидаемых событий. Приставка станет настоящим умным помощником для клиентов, ведь благодаря искусственному интеллекту она управляется голосом или с помощью пульта, и больше не нужно вводить запросы на клавиатуре вручную, что существенно ускоряет и упрощает процесс поиска, - сообщил Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

Технические характеристики и управление SberBox

Внутри SberBox —чипсет Amlogic S905Y2. Он оснащён 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Медиаплеер поддерживает стандарты воспроизведения контента: UltraHD 4К и DolbyDigitalPlus.

Приставка управляется голосом или с помощью пульта — чтобы включить нужный фильм или песню, достаточно нажать кнопку активации микрофона и произнести название. Благодаря виртуальному ассистенту больше не нужно вводить запросы на клавиатуре вручную. SberBox осуществляет поиск по названию произведения, исполнителю, актёру, режиссёру, жанру на русском и английском языках и предлагает контент, подходящий условиям запроса.

Подробнее на сайте — https://www.sber.ru/salute/sberbox/.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тысяч тонн урожая
Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тысяч тонн урожая
Бизнес, 04.11.2020
Урожай в этом году убирали более 350 комбайнов, оборудованных Cognitive Agro Pilot
Предприятия Бурятии подключают сотрудников к СберЗдоровью
Предприятия Бурятии подключают сотрудников к СберЗдоровью
Бизнес, 03.11.2020
В республике за 3 месяца более 180 организаций оформили подписку на сервис
В Улан-Удэ закрывается единственный частный музей
В Улан-Удэ закрывается единственный частный музей
Бизнес, 03.11.2020
О закрытии своего детища объявил Лев Бардамов
Сбер запустил обучающие курсы повышения квалификации
Сбер запустил обучающие курсы повышения квалификации
Бизнес, 03.11.2020
Получение образования по программам оплатит государство
Власти Бурятии предоставили землю без торгов «Валентине»
Власти Бурятии предоставили землю без торгов «Валентине»
Бизнес, 03.11.2020
Земельные участки инвестору выделили в пригородном районе
В Хоринском районе Бурятии появится первый 3D-кинотеатр
В Хоринском районе Бурятии появится первый 3D-кинотеатр
Бизнес, 03.11.2020
В республике появится 10-й муниципальный кинозал
В Бурятии сообщили об очередных антиковидных нарушениях
В Бурятии сообщили об очередных антиковидных нарушениях
Бизнес, 03.11.2020
Были проверены торговые базы и ТЦ «Центральный»
Представители каждой четвёртой страны мира примут участие в AI Journey 2020
Представители каждой четвёртой страны мира примут участие в AI Journey 2020
Бизнес, 03.11.2020
В международной конференции по искусственному интеллекту примут участие 58 стран
В Бурятии поддержат малый бизнес в связи с отменой ЕНВД
В Бурятии поддержат малый бизнес в связи с отменой ЕНВД
Бизнес, 03.11.2020
Налоговая ставка по УСН будет снижена почти в шесть раз при переходе с ЕНВД
Ушла из жизни директор бурятской сети «Оптик-лайф»
Ушла из жизни директор бурятской сети «Оптик-лайф»
Бизнес, 02.11.2020
Альбина Дондитова скончалась после продолжительной болезни
Сбербанк вступил в Совет по стандартам безопасности платёжных карт
Сбербанк вступил в Совет по стандартам безопасности платёжных карт
Бизнес, 02.11.2020
Банк примет участие в совершенствовании механизма защиты карточных данных
Сбербанк усовершенствовал онлайн-тест на COVID-19
Сбербанк усовершенствовал онлайн-тест на COVID-19
Бизнес, 02.11.2020
Сервис позволяет пользователю оценить риск заболевания коронавирусом
Скончался директор ООО «Бурятмяспром»
Скончался директор ООО «Бурятмяспром»
Бизнес, 02.11.2020
По данным СМИ, у Александра Ивахинова был коронавирус

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^