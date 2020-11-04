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Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тысяч тонн урожая

Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тысяч тонн урожая
Бизнес, 
Урожай в этом году убирали более 350 комбайнов, оборудованных Cognitive Agro Pilot

Система автономного управления сельскохозяйственной техникой с применением искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot, разработанная Сбером и компанией Cognitive Pilot, входящей в его экосистему, успешно прошла промышленное использование в 35 регионах России в ходе сезона уборки урожая 2020 года.

С июня по октябрь 2020 года в автономном режиме более 350 комбайнов, оборудованных Cognitive Agro Pilot, обработали свыше 160 тыс. га площадей и собрали более 720 тыс. тонн урожая.

При помощи отечественных роботизированных технологий уборки урожая на базе искусственного интеллекта было собрано 590 тысяч тонн на 130 тыс. га зерновых культур (пшеница, соя, ячмень, овес, сорго, гречиха и пр.), а также порядка 130 тысяч тонн на 30 тыс. га рядковых и валковых культур (кукуруза, подсолнечник и пр.) в Калининградской, Калужской, Курской, Белгородской, Тамбовской, Пензенской, Ростовской, Томской, Курганской областях, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях.

За счёт использования беспилотных технологий Cognitive Agro Pilot в этот сезон уборки совокупный масштаб экономии — на топливе, сопутствующих материалах, сокращении времени уборочной кампании (количества моточасов) и активной работы комбайнов, амортизации оборудования, продлении срока активной работы техники до капитальных инвестиций, снижении человеческого фактора, оптимизации бизнес-процессов и других параметров — составил более 500 млн рублей.

Клиентами Cognitive Pilot стали крупнейшие агрохолдинги России: «ЭкоНива», ГАП «Ресурс», ГК «Степь», «АгроСоюз Юг Руси», «Агрокомплекс им. Ткачёва», «Песчанокопская аграрная группа», «Юго-Восточная агрогруппа» и другие. По оценкам участников проекта, в ближайшие три года каждый десятый комбайн в России может стать беспилотным.

- Ещё несколько лет назад искусственный интеллект в сельском хозяйстве был технологией, о которой много говорили, но практических примеров её широкого внедрения в России не было. Сейчас, по итогам первой уборочной кампании с умными комбайнами, можно с уверенностью сказать, что будущее становится настоящим на наших глазах и, что особенно приятно, при непосредственном участии Сбера. Наша страна входит в число стран-лидеров по объёму производства сельхозпродукции и является ключевым экспортёром пшеницы, поэтому, учитывая масштабы производства, система Cognitive Agro Pilot потенциально может экономить отечественному АПК миллиарды рублей, - сообщил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

- В общей сложности под управлением системы Cognitive Agro Pilot техника проработала в этом году уже более 230 тыс. часов, преодолев свыше 950 тыс. км. Это существенные показатели, которые говорят о надёжности системы и её востребованности среди аграриев. Партнёрство со Сбербанком и ведущими агрохолдингами позволяет нам не только эффективно масштабировать использование технологии, но и гарантирует нашим клиентам качественный сервис на местах, - заявила Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot.

- Оснащение комбайнов системой автономного управления позволило существенно повысить эффективность проведения уборочных работ. Учитывая широкую дилерскую сеть технического холдинга «ЭкоНивы» и тот факт, что система может быть установлена на любой комбайн, вне зависимости от марки производителя и модели комбайна, мы можем уверенно говорить о реализации и участии в самом масштабном в настоящее время промышленном проекте по роботизации сельскохозяйственной техники. Одними из первых возможности Cognitive Agro Pilot оценили комбайнёры. Система реально помогает в работе, снижает нагрузку, позволяет сосредоточиться на других параметрах уборки. Всё это повышает эффективность бизнес-процессов и экономит ресурсы, - рассказал Бйерне Дрекслер, первый заместитель генерального директора управляющей компании «ЭкоНиваТехника-Холдинг».

Cognitive Agro Pilot — это система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта. Система анализирует поступающие всего лишь с одной видеокамеры изображения и, при помощи модифицированной под агротехнические задачи конволюционной нейронной сети глубокого обучения, определяет типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения комбайна и передаёт необходимые команды для выполнения манёвров.

Эта система, которая «видит» и «понимает» обстановку по ходу движения, отличается от других систем, которые, как правило, используют в своей модели управления целый набор различных средств: лазерные сканеры и стереокамеры, GPS-навигацию с RTK-поправками и др. Захват кромки при управлении Cognitive Agro Pilot стабильно составляет не более 10 см, что избавляет от лишних проходов и потерь топлива. В автоматическом режиме система объезжает препятствия и останавливается при угрозе столкновения с другой техникой или людьми.

В сентябре 2020 года система Cognitive Agro Pilot была удостоена звания «Инновация года в области уборки урожая» по версии престижной международной премии Agriculture Technology Breakthrough Awards 2020, а годом ранее стала призёром международной премии AVT ACES AWARD, организованной американским отраслевым журналом Autonomous Vehicle Technology.

Комплекс Cognitive Agro Pilot включает в себя блок автоматического управления, видеокамеру, дисплей, набор соединительных кабелей и других элементов системы управления. Интерфейс пользователя реализован в виде мобильного приложения для смартфона или защищённого планшета на базе ОС Android.

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.


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