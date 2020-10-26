В Бурятии сферу услуг ограничивают финансы и недостаточный спрос

Бурятстат раскрыл ситуацию с деловой активностью организаций в сфере услуг за третий квартал



В третьем квартале 2020 года Бурятстат провёл выборочное обследование деловой активности организаций, работающих в сфере услуг. Из общего числа обследованных организаций 31 % составили предприятия, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 69 % – малые предприятия (без микропредприятий), сообщили в Бурятстате.



Руководители назвали основные факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг. На первом месте оказался недостаточный спрос на данный вид услуг (отметили 65 % опрошенных руководителей организаций сферы услуг). Затем идут высокий уровень налогообложения (62 %), недостаток финансовых средств (58 %), неопределённость экономической ситуации (46 %), высокий процент коммерческого кредита (35 %), недостаток квалифицированного персонала (27 %), высокая арендная плата (23 %), недобросовестная конкуренция со стороны других организаций (15 %), коррупция органов власти (4 %).



- В четвёртом квартале 2020 года 27 % руководителей организаций сферы услуг ожидают увеличение спроса на услуги. Цены (тарифы) на услуги останутся без изменений у 88 % организаций, - отметили в Бурятстате.



