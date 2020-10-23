Участок зарос деревьями
Во время рейдового осмотра земельного участка площадью 6,5 га, расположенного в Кабанском районе Бурятии госинпектор Россельхознадзора выявил нарушение. Выяснилось, что земля заросла деревьями и кустарниками. Кроме того, земельный участок находится в непосредственной близости с лесом, а владелец не соблюдает правила противопожарного режима.
- Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Нарушение требований законодательства попадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ «Использование земельных участков не по целевому назначению». Собственнику надела направлено предостережение.
В Бурятии владелец сельхозучастка получил предостережение
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