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В Бурятии бухгалтеры отсудили долг в 300 тысяч

В Бурятии бухгалтеры отсудили долг в 300 тысяч
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
16 работников обратились в суд

В Северобайкальске судебные приставы взыскали с общества с компании, занимающейся оказанием услуг в области бухгалтерского учёта, задолженность по заработной плате. Компания задолжала своим работникам свыше 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

В связи с задержкой выплаты зарплаты 16 работников организации были вынуждены обратиться в суд. Суд удовлетворил их требования и постановил взыскать с компании задолженность по заработной плате.

Сперва руководству предприятия было вручено требование об исполнении решения суда и предупреждение об уголовной ответственности. Однако деньги не были выплачены в срок, тогда приставы наложили арест на банковский счёт фирмы. 303 079 рублей со счёта списали в счет погашения задолженности.

На сегодняшний день взысканные деньги перечислены взыскателям.

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