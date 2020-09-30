Тарифный план «Удачный» от ТТК в Улан-Удэ: домашний интернет, ТВ и крутые сериалы

Тариф предлагает интернет до 100 Мбит/сек и более 120 каналов ТВ
ТТК представляет тарифный план «Удачный» – настоящее сокровище для новых абонентов. Стоит только пожелать – и вы получите в составе тарифа быстрый домашний интернет, интерактивное телевидение и доступ к подписке AMEDIATEKA на 6 месяцев в ТТК по очень выгодной цене от 460 рублей в месяц. Готовы к увлекательному приключению? Тогда подключайте новый тарифный план ТТК «Удачный»!
В новый тарифный план мы собрали всё самое лучшее – быстрый и надёжный домашний интернет на максимальной скорости до 100 Мбит/сек и более 120 каналов интерактивного телевидения. Дополнительно на выгодных условиях можно приобрести Wi-Fi роутер – в рассрочку или с помощью единовременной оплаты. А для купивших ТВ-приставку ещё один сюрприз: шесть месяцев доступа к подписке AMEDIATEKA с обширной коллекцией популярнейших сериалов, среди которых «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Миллиарды», «Убивая Еву» и многие другие.
В подписке AMEDIATEKA вы можете смотреть более трёхсот сериалов, художественные и документальные фильмы от ведущих студий – HBO, Showtime, CBS, Sky, LIONSGATE, Starz, BBC, Fremantle. Громкие премьеры и хиты доступны подписчикам AMEDIATEKA одновременно со всем миром. Видеоконтент представлен на русском языке и на языке оригинала с русскими субтитрами.
К услугам абонентов «Интерактивного ТВ» – телеканалы Amedia Premium HD и Amedia Hit HD, на которых вы сможете посмотреть как новые сериалы, сезоны и фильмы, так и мировые хиты, ставшие классикой ТВ.
А ещё абонентам ТТК доступны и другие полезные возможности: антивирусный пакет для ПК и мобильного телефона с тридцатидневным периодом бесплатного использования, сервис облачного гейминга ТТК Play, который позволяет запускать даже самые современные игры на обычном ноутбуке, и многое другое. Присоединяйтесь!
С подробными условиями акции в вашем городе можно ознакомиться на сайте компании или по бесплатному телефону единого контактного центра 8-800-775-0-775.
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Тарифный план «Удачный» от ТТК в Улан-Удэ: домашний интернет, ТВ и крутые сериалы
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