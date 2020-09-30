Местные жители не раз жаловались на шум и непристойное поведение посетителей
В выходные полицейские проверили караоке-бар, расположенный в центре Иркутска.
В дежурную часть отдела полиции неоднократно поступали жалобы от жителей центра города на шум и непристойное поведение посетителей бара на улице Карла Маркса.
В ночное заведение с проверкой пришли сотрудники отдела по исполнению административного законодательства совместно с отделом по контролю за оборотом наркотиков и участковыми уполномоченными отдела полиции при силовой поддержке спецназа «Гром».
- В результате проверки выявлен факт оборота алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота алкогольной продукции. В результате рейда изъято 63 литра алкогольной продукции на общую сумму, превышающую 60 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В отношении владельцев заведения возбуждено административное производство по части 2 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов).
К административной ответственности привлечен 28-летний организатор вечеринок за нелегальную предпринимательскую деятельность.
Во время проверки было установлено пять человек с признаками наркотического опьянения, которые были направлены на медицинское освидетельствование.
- С посетителями караоке-бара проведены информационно-разъяснительные беседы, - отметили в ГУ МВД по Иркутской области.
Бар в центре Иркутска проверила полиция со спецназом
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