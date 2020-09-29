Рыбный деликатес везли из Владивостока в Кемерово
28 сентября на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области задержана партия чёрной икры.
При досмотре грузового автомобиля «Вольво», следующего по маршруту Владивосток – Кемерово, в котором перевозили рыбную продукцию, найдено 13 кг чёрной икры осетровых пород рыб. Икры перевозили в пластиковых контейнерах без соответствующей маркировки и документации.
Водитель большегруза привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ с наложением штрафа.
Икра изъята сотрудниками полиции и помещена на ответственное хранение до принятия правового решения, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Иркутской области задержана партия чёрной икры
Бизнес, Фото:
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