В Иркутской области задержана партия чёрной икры

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Рыбный деликатес везли из Владивостока в Кемерово



28 сентября на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области задержана партия чёрной икры.



При досмотре грузового автомобиля «Вольво», следующего по маршруту Владивосток – Кемерово, в котором перевозили рыбную продукцию, найдено 13 кг чёрной икры осетровых пород рыб. Икры перевозили в пластиковых контейнерах без соответствующей маркировки и документации.



Водитель большегруза привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ с наложением штрафа.



Икра изъята сотрудниками полиции и помещена на ответственное хранение до принятия правового решения, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

