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В Иркутской области задержана партия чёрной икры

В Иркутской области задержана партия чёрной икры
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Рыбный деликатес везли из Владивостока в Кемерово

28 сентября на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области задержана партия чёрной икры.

При досмотре грузового автомобиля «Вольво», следующего по маршруту Владивосток – Кемерово, в котором перевозили рыбную продукцию, найдено 13 кг чёрной икры осетровых пород рыб. Икры перевозили в пластиковых контейнерах без соответствующей маркировки и документации.

Водитель большегруза привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ с наложением штрафа.

Икра изъята сотрудниками полиции и помещена на ответственное хранение до принятия правового решения, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
икра Россельхознадзор
 
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