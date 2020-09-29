СберЗвук стал партнёром программы СберСпасибо

Клиенты СберСпасибо смогут обменять бонусы на подписку в аудиосервисе СберЗвук



К программе лояльности СберСпасибо присоединилась в качестве партнёра ещё одна компания экосистемы — стриминговый аудиосервис СберЗвук.



Теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы на подписку в стриминговом аудиосервисе СберЗвук, который помогает миллионам людей подобрать музыку к каждому моменту жизни, а также узнавать новое с помощью аудиокниг и подкастов. Клиенты смогут найти в сервисе подборки для любого занятия и настроения, плейлисты от звезд, радио по жанрам, сторис о самых интересных музыкальных новостях и тексты с переводами. Все 40 миллионов композиций, а также рекомендации, которые помогают открыть новое, доступны в приложении и на сайте.



Для подключения услуги участник программы лояльности может списать бонусы в обмен на купон, соответствующий размеру его покупки. Сделать это возможно на сайте или в мобильном приложении СберСпасибо. Взамен списанных бонусов покупателю придёт промокод, который нужно будет применить на сайте или мобильном приложении аудиосервиса СберЗвук. Акция продлится до 21 сентября 2021 года. Подробности можно узнать на сайте СберСпасибо.



- Без музыки трудно представить наш повседневный уклад: мы привыкли пользоваться удобными сервисами с простым доступом к любимым композициям. Теперь у участников программы лояльности будет возможность сделать любое занятие приятнее, а эмоции — ярче. Для этого нужно лишь «включить» СберЗвук вместе с бонусами программы СберСпасибо, - сообщил Андрей Писарев, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо.



- Аудиальный стриминговый контент сопровождает людей повсюду. Мы включаем тематические плейлисты, когда готовим, работаем или занимаемся спортом. Слушаем подкасты и аудиокниги, когда стоим в пробках или ожидаем очереди в магазине. Сегодня удобный музыкальный сервис — это не только музыка, и команда СберЗвука это понимает и активно развивает продукт в этом направлении. Мы рады присоединиться к программе СберСпасибо в эпоху, когда привычка потреблять звуковую информацию в цифре всё больше входит в повседневную жизнь людей, - рассказал Эдвард Давыдов, руководитель отдела коммерческих проектов и спецпроектов СберЗвука.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



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