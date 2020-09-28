В Бурятии заблокировали сайт по продаже ядов

Купить ядовитые вещества мог даже ребёнок



В Бурятии судебный пристав исполнил решение Кяхтинского городского суда, обязывающее исключить доступ пользователей к интернет-сайту, где продавались смертельные ядовитые вещества.



В ходе мониторинга Интернета была установлена интернет-страница по продаже смертельных для человека ядов и ядовитых веществ. Пройти по ссылке магазина и приобрести яд имел возможность любой пользователь без ограничения в возрасте.



- После решения суда этот сайт был включен в единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Доступ к запрещённому сайту заблокирован, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

