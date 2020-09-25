В Улан-Удэ приставы приостановили работу обувного магазина «Кари»

Бизнес, Фото: УФССП по Бурятии

В «Кари» не выполнялись положенные антиковидные требования



В Улан-Удэ судебные приставы приостановили деятельность магазина обуви и аксессуаров «Кари». Причина – несоблюдение эпидемиологических требований на фоне пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе УФСП по Бурятии.



В ходе проведения проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, установленных указом главы Бурятии.



В закрытых помещениях магазина не проводилась надлежащая влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Не были оборудованы устройства для обеззараживания воздуха, отсутствовали условия для обработки рук кожными антисептиками для посетителей.



В день поступления исполнительного документа судебный пристав приостановил работу магазина обуви и аксессуаров.



- На случай несанкционированного возобновления деятельности руководство магазина предупреждено об административной и уголовной ответственности. В течение срока административного наказания судебный пристав будет проводить проверку надлежащего исполнения требований документа, - уточнили в службе судебных приставов.

