В Бурятии сельхозучасток превратился в свалку

Вопрос решили в судебном порядке



В июле 2019 года на участке сельскохозяйственного назначения в Иволгинском районе Бурятии Россельхознадзор выявил нелегальную свалку твёрдых коммунальных отходов. Мусором было захламлено 6445 кв. м.



По результатам исследований отобранных проб в почве выявлено превышение показателей по содержанию бактерий группы кишечной палочки и энтерококков.



Арендатору земельного участка, разместившему отходы, неоднократно выдавались предписания об устранении нарушений. Но участок не очищался, предписания не исполнялись, возбуждались административные дела.



По закону, владельцы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от захламления, в том числе биогенного загрязнения, и других вредных воздействий, в результате которых происходит деградация земель.



- Рекультивации в обязательном порядке подлежат нарушенные земли, а также земли, которые подверглись загрязнению химическими веществами, в том числе микроорганизмами, содержание которых не соответствует нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Нарушенный земельный участок в связи с перекрытием плодородного слоя почвы теперь невозможно использовать по назначению – для сельскохозяйственного производства.



Управление Россельхознадзора подало иск в суд о понуждении арендатора к очистке земельного участка, разработке проекта рекультивации земель и проведении восстановительных работ.



Решением Иволгинского районного суда иск удовлетворён в полном объёме.





