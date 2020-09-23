 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 сентября

22 сентября

Популярное

В Бурятии сельхозучасток превратился в свалку

В Бурятии сельхозучасток превратился в свалку
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос решили в судебном порядке

В июле 2019 года на участке сельскохозяйственного назначения в Иволгинском районе Бурятии Россельхознадзор выявил нелегальную свалку твёрдых коммунальных отходов. Мусором было захламлено 6445 кв. м.

По результатам исследований отобранных проб в почве выявлено превышение показателей по содержанию бактерий группы кишечной палочки и энтерококков.

Арендатору земельного участка, разместившему отходы, неоднократно выдавались предписания об устранении нарушений. Но участок не очищался, предписания не исполнялись, возбуждались административные дела.

По закону, владельцы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от захламления, в том числе биогенного загрязнения, и других вредных воздействий, в результате которых происходит деградация земель.

- Рекультивации в обязательном порядке подлежат нарушенные земли, а также земли, которые подверглись загрязнению химическими веществами, в том числе микроорганизмами, содержание которых не соответствует нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Нарушенный земельный участок в связи с перекрытием плодородного слоя почвы теперь невозможно использовать по назначению – для сельскохозяйственного производства.

Управление Россельхознадзора подало иск в суд о понуждении арендатора к очистке земельного участка, разработке проекта рекультивации земель и проведении восстановительных работ.

Решением Иволгинского районного суда иск удовлетворён в полном объёме.


свалка Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сельхозучасток превратился в свалку
В Бурятии сельхозучасток превратился в свалку
Бизнес, 23.09.2020
Вопрос решили в судебном порядке
Рейсы из Улан-Удэ на Ольхон станут ежедневными
Рейсы из Улан-Удэ на Ольхон станут ежедневными
Бизнес, 23.09.2020
Об этом сообщил гендиректор аэропорт «Байкал»
Партнёры Сбербанка из Бурятии признаны «Экспортёрами года» в ДФО
Партнёры Сбербанка из Бурятии признаны «Экспортёрами года» в ДФО
Бизнес, 23.09.2020
Победители примут участие в федеральном этапе всероссийской премии в области экспорта
Школьники Бурятии получили от Сбербанка комплекты современных девайсов
Школьники Бурятии получили от Сбербанка комплекты современных девайсов
Бизнес, 22.09.2020
88 школ республики пройдут обучение на Школьной цифровой платформе
Соцпроекты Сбербанка признаны лучшими в России
Соцпроекты Сбербанка признаны лучшими в России
Бизнес, 22.09.2020
6 проектов банка победили в номинациях премии «Лучшие социальные проекты России»
В Улан-Удэ зарплату не платили главному инженеру
В Улан-Удэ зарплату не платили главному инженеру
Бизнес, 22.09.2020
Терпение мужчины не выдержало, и он пошёл в суд
В Чите покупатель аптеки без маски угрожал судом
В Чите покупатель аптеки без маски угрожал судом
Бизнес, 21.09.2020
«Работать становится страшно», - жалуются сотрудники аптеки
Сбербанк ждёт самая большая трансформация за всю историю
Сбербанк ждёт самая большая трансформация за всю историю
Бизнес, 17.09.2020
Сбербанк приглашает всех стать участниками важного для события — большой онлайн-конференции СберКонф
Победители хакатонов Сбербанка получат по миллиону рублей
Победители хакатонов Сбербанка получат по миллиону рублей
Бизнес, 17.09.2020
«Digital Пётр», прогнозирование экологических катастроф и осмысленное эссе с технологией ruGPT-3 — три хакатона от Грефа на «Уроке цифры»
Партию контрафактных кроссовок «ASICS» ввозили в Читу
Партию контрафактных кроссовок «ASICS» ввозили в Читу
Бизнес, 17.09.2020
Сумму ущерба представитель правообладателя оценил в 480 тысяч рублей
В прокуратуре Бурятия пройдёт приём предпринимателей
В прокуратуре Бурятия пройдёт приём предпринимателей
Бизнес, 17.09.2020
В мероприятии будет участвовать Чингис Матхеев
Школьники Бурятии приняли участие в летних кампусах Сбербанка
Школьники Бурятии приняли участие в летних кампусах Сбербанка
Бизнес, 16.09.2020
Образовательный интенсив проводился с помощью цифровой платформы
В Бурятии посадочный материал проверили на болезни
В Бурятии посадочный материал проверили на болезни
Бизнес, 16.09.2020
Некоторые культуры не прошли апробацию
Клиенты Сбербанка помогут сохранить ещё больше деревьев
Клиенты Сбербанка помогут сохранить ещё больше деревьев
Бизнес, 16.09.2020
Они могут отказаться от печати бумажных кассовых ордеров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^