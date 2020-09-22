Школьники Бурятии получили от Сбербанка комплекты современных девайсов

88 школ республики пройдут обучение на Школьной цифровой платформе



Сбербанк предоставил возможность обучения на Школьной цифровой платформе (ШЦП) учащимся 65 регионов России, в число которых вошла и Республика Бурятия. Уже в этом учебном году ученики 88 школ региона будут осваивать основные образовательные программы с её помощью. Платформа разработана благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в рамках реализации программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы». Проект реализуется при поддержке глав субъектов Российской Федерации, минпросвещения России и направлен на повышение качества образования, внедрение современных методик и технологий обучения, развитие кадрового потенциала страны.



Сбербанк передал школам Бурятии более 1400 комплектов, включающих приставку для подключения к телевизору и клавиатуру с тачпадом. С помощью данных устройств школьники республики смогут осваивать основные образовательные программы на Школьной цифровой платформе (ШЦП). В первую очередь данные комплекты будут выданы нуждающимся ученикам школ Бурятии, не имеющим личных технических средств для подключения к цифровой платформе из дома. Смогут использовать цифровой контент и учителя школ – для подготовки к урокам, трансляции и интеграции его в учебный процесс.



ШЦП соответствует федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), содержит сервисы, обеспечивающие персонализированное образование и современный цифровой контент по всем предметам школьной программы с 5-го по 9-й класс.



Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка:

«Школьная цифровая платформа не заменяет очное обучение, а добавляет в процесс образования современные инструменты и новые форматы обучения, предоставляет новые технологичные варианты взаимодействия учителей со школьниками. В частности, платформа дает возможность педагогам использовать интерактивные и авторские образовательные модули, позволяет автоматизировать рутинные операции и, соответственно, больше времени уделять самому процессу обучения детей. Это возможность для школ республики пользоваться разнообразием актуальных сервисов. Благотворительная акция по передаче комплектов решает важную социальную задачу и создаёт в школах среду равных возможностей».



Баир Жалсанов, министр образования и науки Республики Бурятия:

«Помощь в виде предоставленных банком смартбоксов особенно актуальна для семей, которые не могут себе позволить компьютер в доме. Нововведение будет тестироваться и в школах, запланировано распределение по одной приставке на одно учебное заведение. Конечно, цифровые приставки не заменят учебники или общепринятый учебный материал, но они дают возможность расширять кругозор наших школьников».



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