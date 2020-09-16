В Бурятии посадочный материал проверили на болезни

Некоторые культуры не прошли апробацию



В Бурятии провели апробацию посадочного материала плодово-ягодных культур. Мероприятие состоялось в первой декаде сентября.



- Комиссия провела обследование маточных насаждений и посадочного материала саженцев на подтверждение сорта, наличие поражённости болезнями и вредителями, на соответствие посадочного материала требованиям стандартов. Апробация сортовых посадок проведена в ООО «Агроном» (Тарбагатайский район), у ИП Данзанова, ИП Уварова, и у двух физических лиц (Селенгинский район), которые много лет занимаются производством и реализацией саженцев плодово-ягодных и декоративных культур в республике, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Установлено, что в этих хозяйствах часть выращиваемых плодово-ягодных культур сортов, которые не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году. Эти культуры не апробировались: они не будут сертифицированы, то есть владельцы не получат на них документы, подтверждающие качество.



Потребителям необходимо помнить, что только сертифицированные саженцы дают гарантированные высокие урожаи плодовой и ягодной продукции, предупредили специалисты.

