Некоторые культуры не прошли апробацию
В Бурятии провели апробацию посадочного материала плодово-ягодных культур. Мероприятие состоялось в первой декаде сентября.
- Комиссия провела обследование маточных насаждений и посадочного материала саженцев на подтверждение сорта, наличие поражённости болезнями и вредителями, на соответствие посадочного материала требованиям стандартов. Апробация сортовых посадок проведена в ООО «Агроном» (Тарбагатайский район), у ИП Данзанова, ИП Уварова, и у двух физических лиц (Селенгинский район), которые много лет занимаются производством и реализацией саженцев плодово-ягодных и декоративных культур в республике, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Установлено, что в этих хозяйствах часть выращиваемых плодово-ягодных культур сортов, которые не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году. Эти культуры не апробировались: они не будут сертифицированы, то есть владельцы не получат на них документы, подтверждающие качество.
Потребителям необходимо помнить, что только сертифицированные саженцы дают гарантированные высокие урожаи плодовой и ягодной продукции, предупредили специалисты.
В Бурятии посадочный материал проверили на болезни
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