Клиенты Сбербанка помогут сохранить ещё больше деревьев

Они могут отказаться от печати бумажных кассовых ордеров



В честь российских дней леса, которые отмечаются 15-17 сентября, Сбербанк сообщил о появлении новой возможности для владельцев вкладов. Начиная с 15 сентября клиенты банка могут отказаться от печати бумажных приходных и расходных кассовых ордеров. Они автоматически сохраняются в мобильном приложении или web-версии Сбербанк Онлайн. После эти документы можно отправить по электронной почте или через привычные мессенджеры. При необходимости ордера можно распечатать, но чем меньше документов будет печататься на бумаге — тем больше деревьев будет спасено.



До сих пор, когда клиент вносил или снимал наличные со счёта в отделении Сбербанка, банк всегда выдавал ему распечатанный кассовый ордер. В среднем на это ежегодно расходовалось до 100 млн листов бумаги (высота такой стопки — около 10 км).



Теперь банк реализовал возможность предоставления таких ордеров в электронном виде. Если все клиенты Сбербанка начнут сохранять только такие варианты ордеров, за год удастся сохранить нетронутым лес из примерно 13 тыс. деревьев. Это около 3 гектаров леса, что сопоставимо с площадью пяти футбольных полей.



Переход на цифровые кассовые ордера не только удобен, но и безопасен: вся информация об операциях надёжно сохраняется, проходит резервное копирование и все необходимые проверки системами противодействия мошенничеству.



Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Нам не все равно, каким воздухом мы дышим и какую планету оставим после себя потомкам. Поэтому забота о природе – наш безусловный приоритет. Отказ от ненужной печати кассовых ордеров – это ещё один шаг Сбербанка к сохранению лесов и очередное свидетельство нашей приверженности принципам экологической ответственности».



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



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