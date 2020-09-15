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Сбербанк расширяет сеть партнёров Delivery Club в Улан-Удэ

Сбербанк расширяет сеть партнёров Delivery Club в Улан-Удэ
Бизнес, 
Жители города совершили более 700 заказов в крупнейшем сервисе доставки еды

С начала июля текущего года крупнейший сервис доставки еды в России Delivery Club начал работать в Улан-Удэ. Первыми партнёрами, которые подключились к данному сервису, стали кафе «Митбери», Subway, Harat’s Pub и Big Lake.

В данный момент Сбербанк ведёт работу над расширением сети партнёров. Так, за 2 месяца работы сервиса к Delivery club присоединились пиццерия «Венеция», ресторан быстрого питания Pepino, точка безалкогольных коктейлей Bubble Fox, паб «Черчилль» и кафе LapSha.

Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка:
«С расширением количества партнёров – увеличиваются и зоны доставки и это делает сервис доступным каждому пользователю. С момента появления Delivery Club в Улан-Удэ жители города сделали уже более 700 заказов. И мы уверены, что со временем этот сервис экосистемы Сбербанка станет ещё более популярным среди клиентов, а ресторанам и кафе он позволит получать дополнительный заработок для восстановления отрасли после пандемии».

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки
 
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