Сбербанк расширяет сеть партнёров Delivery Club в Улан-Удэ

Жители города совершили более 700 заказов в крупнейшем сервисе доставки еды



С начала июля текущего года крупнейший сервис доставки еды в России Delivery Club начал работать в Улан-Удэ. Первыми партнёрами, которые подключились к данному сервису, стали кафе «Митбери», Subway, Harat’s Pub и Big Lake.



В данный момент Сбербанк ведёт работу над расширением сети партнёров. Так, за 2 месяца работы сервиса к Delivery club присоединились пиццерия «Венеция», ресторан быстрого питания Pepino, точка безалкогольных коктейлей Bubble Fox, паб «Черчилль» и кафе LapSha.



Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка:

«С расширением количества партнёров – увеличиваются и зоны доставки и это делает сервис доступным каждому пользователю. С момента появления Delivery Club в Улан-Удэ жители города сделали уже более 700 заказов. И мы уверены, что со временем этот сервис экосистемы Сбербанка станет ещё более популярным среди клиентов, а ресторанам и кафе он позволит получать дополнительный заработок для восстановления отрасли после пандемии».



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