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Снизившие аренду торговые центры Бурятии получат господдержку

Снизившие аренду торговые центры Бурятии получат господдержку
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Пока на поддержку претендуют 30% торговых центров

Торговым центрам, которые уменьшили арендную плату для предпринимателей во время пандемии коронавируса, снизят ставку налога на имущество.

- Торговые центры, снизившие арендную плату для предпринимателей в период распространения COVID-2019, получат господдержку. По информации министерства экономики республики, максимальный объем поддержки для всех возможных заявителей в 2020 году может составить 111,2 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Всего в перечень административно-деловых и торговых центров в республике включено 1 374 объекта. Собственники 417 из них попадают под действие меры поддержки. Сколько юридических лиц направили заявки на получение льготы, станет известно в марте 2021 года, когда завершится кампания по приёму налоговых деклараций по итогам 2020 года.
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