Пока на поддержку претендуют 30% торговых центров
Торговым центрам, которые уменьшили арендную плату для предпринимателей во время пандемии коронавируса, снизят ставку налога на имущество.
- Торговые центры, снизившие арендную плату для предпринимателей в период распространения COVID-2019, получат господдержку. По информации министерства экономики республики, максимальный объем поддержки для всех возможных заявителей в 2020 году может составить 111,2 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Всего в перечень административно-деловых и торговых центров в республике включено 1 374 объекта. Собственники 417 из них попадают под действие меры поддержки. Сколько юридических лиц направили заявки на получение льготы, станет известно в марте 2021 года, когда завершится кампания по приёму налоговых деклараций по итогам 2020 года.
Снизившие аренду торговые центры Бурятии получат господдержку
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пока на поддержку претендуют 30% торговых центров
Жители Бурятии всё чаще используют бесконтактные формы расчёта в общественном транспорте
Свадебный банкет в ресторане обнаружили сотрудники Роспотребнадзора
Банк сообщает о создании дочерней компании Sber Automotive Technologies
Рабочая группа по контролю за качеством работы теплоэнергетического комплекса выявила сразу несколько замечаний
На аукцион за контракт в 12 миллионов никто не заявился
Они позволяют формировать капитал к определённой дате
Ленты якутских режиссёров теперь доступны в онлайн-кинотеатре Okko
Следствие полагает, что директор внёс в декларации заведомо ложные сведения
Зарплату не платили ещё с января
Жалоба вновь касается аукциона на входной модуль
В Братске планируют построить первый крытый аквапарк
Банк поздравляет всех с Днём знаний и напоминает — чтобы двигаться вперёд, нужно не бояться чего-то не знать
Стало известно, кто этот таинственный щедрый благотворитель, который поможет с собором-долгостроем
Бизнес, 02.09.2020
В среднем россияне хотят отложить на эти цели около 470 тыс. рублей