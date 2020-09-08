Улан-удэнцы установили рекорд по безналичным поездкам

Жители Бурятии всё чаще используют бесконтактные формы расчёта в общественном транспорте
В августе 2020 года через терминалы Сбербанка в Улан-Удэ было проведено рекордное количество безналичных оплат проезда в общественном транспорте – 514839 поездок, что в 2 раза превышает показатель прошлого года.
Как показывают данные, жители Бурятии всё чаще в настоящее время отдают предпочтение бесконтактным формам расчёта. Так, с начала 2020 года ежедневно улан-удэнцы с помощью банковских карт или современных гаджетов оплачивают около 13 тысяч поездок. Для внесения платы за проезд пассажиру достаточно приложить к терминалу свою бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay. Система для приёма безналичных платежей позволяет быстро и безопасно принять такую оплату.
Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка:
«Первый пилот по бесконтактной оплате проезда мы запустили в трамваях Улан-Удэ в 2017 году. Сегодня оплатить проезд картой можно уже не только в трамваях, но и в каждом автобусе столицы Бурятии, а также в маршрутных такси, следующих по маршрутам №3, №44, №59, №82 и №100. Также безналичную оплату принимают сейчас и в большинстве пригородных автобусов, курсирующих по Заиграевскому и Прибайкальскому районам республики. При этом оплатить свой проезд пассажир может картой любого банка».
До 30 сентября 2020 года в Улан-Удэ при поддержке ООО «Оператор транспортных сервисов» действует совместная акция MasterCard и Сбербанка. Пассажиры муниципального общественного транспорта при покупке билета с помощью карты Masterсard любого банка или смартфона с онлайн-приложением могут получить скидку на проезд – 2 рубля.
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Улан-удэнцы установили рекорд по безналичным поездкам
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