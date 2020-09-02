Такой запрет нужен для защиты прав продавцов в связи с развитием технологий, считают в ведомстве
Минпромторг разработал проект постановления о правилах продажи розничных товаров, который содержит запрет на копирование и фотографирование печатных изданий и книг до их покупки. Документ размещён на официальном портале проектов правовых актов, сообщает РБК.
В пояснительной записке к документу указывается, что запрет необходим «в связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий».
При этом документ предусматривает, что покупателю должен быть предоставлен доступ к «беспрепятственному ознакомлению» с содержанием продаваемых непериодических изданий.
Также, согласно проекту, розничные магазины смогут оформлять ценники как на бумажном носителе, так и при помощи других визуально доступных носителей информации, в том числе в электронном виде.
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Бизнес, Фото:
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