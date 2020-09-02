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39% российских семей готовы копить на высшее образование

39% российских семей готовы копить на высшее образование
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В среднем россияне хотят отложить на эти цели около 470 тыс. рублей

39% российских семей, намеренных платить за собственное высшее образование и образование своих детей, собираются получить необходимые на это средства за счёт накоплений. Также в ходе опроса жителей 37 российских городов накануне Дня знаний дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование жизни» выяснила, что в среднем россияне готовы копить на эти цели около 470 тыс. рублей.

Чаще всего к накоплению средств на образование — от числа готовых платить за него — склонны опрошенные в возрасте от 30 до 40 лет, обладатели высшего и послевузовского образования и люди с доходами выше среднего.

Молодёжь в возрасте 18-30 лет готовы копить на обучение около 400 тыс. рублей, а 30-40-летние уже 632 тыс. рублей. Опрошенные с высшим и послевузовским образованием будут копить на эту цель почти 512 тыс. рублей. Участники опроса, доходы которых позволяют купить крупную бытовую технику, собираются копить около 500 тыс. рублей. Россияне, которые в состоянии купить новый автомобиль, — около 550 тыс. рублей, а те, кто в состоянии купить квартиру или новый дом, — почти 700 тыс. рублей.

Женщины оценивают необходимую сумму накоплений в 526,5 тыс. рублей, мужчины — на 100 тыс. рублей меньше — 423,1 тыс. рублей. Больше всех накопить на образование готовы жители Тюмени, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и Москвы.

Исследование показало, что те, кто готов платить за образование, согласны тратить на него в среднем 100,2 тыс. рублей в год. Самые большие годовые бюджеты на высшее образование готовы выделить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Ярославля, Красноярска и Иркутска.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
«Как показывают наши исследования, финансовая поддержка детей, в том числе образование — первая по распространенности цель накоплений россиян. Важно начинать копить на образование как можно раньше, а тем, кто принимает такое решение, отлично подойдут программы накопительного страхования жизни, которое пользуется всё большей популярностью у родителей: четверть всех договоров НСЖ в «Сбербанк страхование жизни» связана с накоплением как раз первого капитала для ребёнка или капитала на образование. Средний срок накоплений на высшее образование детей при помощи страхования — 6-10 лет, средняя сумма — около 400 тыс. рублей. Заключив договор НСЖ, родители могут быть уверены, что запланированная ими сумма, которую они хотят направить на образование, точно будет накоплена: при наступлении неблагоприятных событий, связанных со здоровьем, формировать накопления продолжит страховая компания».

80% участников опроса уверены, что образование — это залог жизненного успеха. Около трёх четвертей россиян полностью или в основном согласны с тем, что хорошее современное образование позволяет зарабатывать больше или намного больше. Кроме того, по мнению 84% россиян, — позволяет делать карьеру быстрее или намного быстрее. И подавляющее большинство опрошенных (91%) убеждены в том, что хорошее образование необходимо для личностного развития.

По мнению участников исследования, кратчайший путь к успешному будущему — это техническое или инженерное образование, образование в области IT и компьютеров, а также в области экономики, финансов и управления.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки образование
 
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