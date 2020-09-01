В Иркутской области бизнесмена будут судить за контрабанду леса на 35 млн

Бизнесмен находится под стражей
Транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тайшета. Он обвиняется в контрабанде леса в крупном размере, неисполнении обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации и приобретении и сбыте незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2016-2019 годах обвиняемый, являвшийся руководителем ряда фирм, занимавшихся экспортом древесины в страны ближнего зарубежья, приобретал незаконно заготовленную древесину. После чего придавал ей законность путем составления документов о приобретения древесины у добросовестных поставщиков.
Таким образом он вывез из страны пиломатериала на общую сумму свыше 35 млн. рублей.
Кроме того, уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации на общую сумму свыше 45 млн. рублей.
В целях исключения фактов совершения иных преступлений и воспрепятствования производству следствия, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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