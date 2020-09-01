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В Бурятии работникам ЖКХ выплатили долги благодаря прокуратуре

В Бурятии работникам ЖКХ выплатили долги благодаря прокуратуре
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Долг составлял более восьми миллионов рублей

Северобайкальская межрайонная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в пяти ресурсоснабжающих организациях – обществах с ограниченной ответственностью «Регистр.Нижнеангарск», «Регистр.Кичера», «Регистр.Уоян», «Регистр.Ангоя», «Регистр.Янчукан».

Установлено, что перед работниками предприятий за май 2020 года образовалась задолженность по заработной плате в сумме более 8,5 млн. рублей.

Межрайонная прокуратура внесла руководителю организаций пять представлений, объявлено пять предостережений о недопустимости нарушения закона, вынесено пять постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Работодателю назначены штрафы на сумму 50 тыс. рублей.

Кроме того, в суд направлено 110 заявлений о вынесении судебных приказов на общую сумму 4,2 млн. рублей.

В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате перед работниками обществ погашена.


По информации прокуратуры Бурятии 
долги по зарплате
 
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