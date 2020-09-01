В Бурятии работникам ЖКХ выплатили долги благодаря прокуратуре





По информации прокуратуры Бурятии



Северобайкальская межрайонная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в пяти ресурсоснабжающих организациях – обществах с ограниченной ответственностью «Регистр.Нижнеангарск», «Регистр.Кичера», «Регистр.Уоян», «Регистр.Ангоя», «Регистр.Янчукан».Установлено, что перед работниками предприятий за май 2020 года образовалась задолженность по заработной плате в сумме более 8,5 млн. рублей.Межрайонная прокуратура внесла руководителю организаций пять представлений, объявлено пять предостережений о недопустимости нарушения закона, вынесено пять постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Работодателю назначены штрафы на сумму 50 тыс. рублей.Кроме того, в суд направлено 110 заявлений о вынесении судебных приказов на общую сумму 4,2 млн. рублей.В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате перед работниками обществ погашена.