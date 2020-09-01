Назначен новый гендиректор аэропорта Улан-Удэ

С 1 сентября генеральным директором аэропорта «Байкал» назначен Дмитрий Гармаев. До настоящего времени он занимал должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Аэропорт Байкал».
фото со страницы Дмитрия Гармаева
В ноябре 2019 года прежний директор Евгений Сивцов, возглавлявший аэропорт два года, уволился по собственному желанию. Связано это было с его переходом на новое место работы. Тогда исполняющим обязанности генерального директора был назначен Ринчин Илтаков, директор по производству предприятия.
Справка:
Дмитрий Гармаев родился 30 июня 1983 года в посёлке Майский Курумканского района Бурятии. Окончил Бурятский государственный университет (2006 год) и Иркутский государственный технический университет (2014 год). А также он окончил Высшую школу авиабизнеса «Аэрофлот» (организация наземного транспорта в аэропортах) (2011 год).
Занимал различные должности в коммерческих структурах. С 2011 года начал работу в международном аэропорту «Байкал».
В ноябре 2019 года прежний директор Евгений Сивцов, возглавлявший аэропорт два года, уволился по собственному желанию. Связано это было с его переходом на новое место работы. Тогда исполняющим обязанности генерального директора был назначен Ринчин Илтаков, директор по производству предприятия.
Справка:
Дмитрий Гармаев родился 30 июня 1983 года в посёлке Майский Курумканского района Бурятии. Окончил Бурятский государственный университет (2006 год) и Иркутский государственный технический университет (2014 год). А также он окончил Высшую школу авиабизнеса «Аэрофлот» (организация наземного транспорта в аэропортах) (2011 год).
Занимал различные должности в коммерческих структурах. С 2011 года начал работу в международном аэропорту «Байкал».