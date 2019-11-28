Евгений Сивцов уволился с поста гендиректора аэропорта Улан-Удэ

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Прямо в цель: Как МегаФон.Таргет меняет рынок рекламы Бизнес, С развитием алгоритмов анализа больших данных таргетированная реклама вышла на новый виток развития. Не нужно «спамить» всех подряд, достаточно разослать рекламное сообщение тем, кому его содержание действительно может быть интересно