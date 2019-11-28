Евгений Сивцов уволился с поста гендиректора аэропорта Улан-Удэ

Нового гендиректора аэропорта назначат из резерва холдинга «Новапорт»
Сегодня стало известно, что Евгений Сивцов, возглавлявший ООО «Аэропорт Байкал» с сентября 2017 года, освободил должность генерального директора по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.
В связи с этим с 30 ноября исполняющим обязанности генерального директора аэропорта «Байкал» назначен Ринчин Илтаков, директор по производству предприятия, сообщается на сайте аэропорта.
Илтаков будет исполнять обязанности генерального директора аэропорта Улан-Удэ на время рассмотрения кандидатур из внутреннего и внешнего резерва холдинга «Новапорт» на должность генерального директора.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году у улан-удэнского аэропорта сменился собственник. Его у Михаила Слипенчука выкупил холдинг «Новапорт» миллиардера Романа Троценко.
Ринчин Илтаков — уроженец Бурятии, выпускник Иркутского государственного технического университета по специальности «Самолёто-и вертолётостроение». Стаж работы в авиации — более 10 лет. С 2008 года занимал инженерно-технические должности в авиакомпании «Сахалинские авиатрассы» (ныне авиакомпания «Аврора»). С июля 2016 года работал в должности главного инженера аэропорта Улан-Удэ, с 2017 года — директор по производству аэропорта.
Справка:
Евгений Сивцов в 1993 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт, машиностроительный факультет, квалификация инженера-механика.
Начал трудовую деятельность в Улан-Удэнском авиапредприятии. Инженер по спецоборудованию спецавтотранспорта в дальнейшем начальник грузовой автоколонны.
С июля 2001 года - начальник службы спецавтотранспорта.
В 2003 году за добросовестный труд было присвоено звание «Заслуженного инженера Республики Бурятия».
В сентябре 2008 года был назначен на должность заместителя генерального директора по производству;
В феврале 2012 года успешно прошёл обучение в «Авиационной школе Аэрофлота» в Москве по курсу: «Управление наземным обслуживанием».
В мае 2012 года назначен на должность 1-го заместителя генерального директора – главного инженера;
С 25.10.2012 года по 31.07.2013 года являлся временно исполняющим обязанности генерального директора.
С 2015 по 04 сентября 2017 года исполнительный директор ООО «Аэропорт Байкал»
С 05 сентября 2017 года по ноябрь 2019 года генеральный директор ООО «Аэропорт Байкал»
Евгений Сивцов уволился с поста гендиректора аэропорта Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Новый директор КСК пошёл навстречу арендаторам
Нового гендиректора аэропорта назначат из резерва холдинга «Новапорт»
Мясная продукция хранилась в сельском магазине
С развитием алгоритмов анализа больших данных таргетированная реклама вышла на новый виток развития. Не нужно «спамить» всех подряд, достаточно разослать рекламное сообщение тем, кому его содержание действительно может быть интересно
Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора
Житель Улан-Удэ получил 38 соток возле популярного Гусиного озера
В Забайкалье нашли предприятия-фантомы
В магазине «Хороший» в Улан-Удэ нашли курятина без документов
Он позволит информировать жителей города о качестве оказываемых услуг
В Бурятии коллекторское агентство оштрафовали за четыре звонка
В этом году «Забайкальское горнорудное предприятие» отмечает юбилей – вот уже пять лет легитимная компания занимается добычей нефрита, изучением и геологической разведкой месторождений Бурятии. «Байкал-Daily» представляет интервью с генеральным директором предприятия Александром Воронковым
Заявки можно подавать 13 декабря
Стоимость алкоголя с поддельными федеральными знаками составила более полумиллиона рублей
Продавцов молочной продукции оштрафовали на 38 тысяч
Бизнесменам выданы предостережения