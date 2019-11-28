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Евгений Сивцов уволился с поста гендиректора аэропорта Улан-Удэ

Евгений Сивцов уволился с поста гендиректора аэропорта Улан-Удэ
Бизнес, 
Нового гендиректора аэропорта назначат из резерва холдинга «Новапорт»

Сегодня стало известно, что Евгений Сивцов, возглавлявший ООО «Аэропорт Байкал» с сентября 2017 года, освободил должность генерального директора по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

В связи с этим с 30 ноября исполняющим обязанности генерального директора аэропорта «Байкал» назначен Ринчин Илтаков, директор по производству предприятия, сообщается на сайте аэропорта.

Илтаков будет исполнять обязанности генерального директора аэропорта Улан-Удэ на время рассмотрения кандидатур из внутреннего и внешнего резерва холдинга «Новапорт» на должность генерального директора.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году у улан-удэнского аэропорта сменился собственник. Его у Михаила Слипенчука выкупил холдинг «Новапорт» миллиардера Романа Троценко.

Ринчин Илтаков — уроженец Бурятии, выпускник Иркутского государственного технического университета по специальности «Самолёто-и вертолётостроение». Стаж работы в авиации — более 10 лет. С 2008 года занимал инженерно-технические должности в авиакомпании «Сахалинские авиатрассы» (ныне авиакомпания «Аврора»). С июля 2016 года работал в должности главного инженера аэропорта Улан-Удэ, с 2017 года — директор по производству аэропорта.

Справка:

Евгений Сивцов в 1993 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт, машиностроительный факультет, квалификация инженера-механика.

Начал трудовую деятельность в Улан-Удэнском авиапредприятии. Инженер по спецоборудованию спецавтотранспорта в дальнейшем начальник грузовой автоколонны.

С июля 2001 года - начальник службы спецавтотранспорта.

В 2003 году за добросовестный труд было присвоено звание «Заслуженного инженера Республики Бурятия».

В сентябре 2008 года был назначен на должность заместителя генерального директора по производству;

В феврале 2012 года успешно прошёл обучение в «Авиационной школе Аэрофлота» в Москве по курсу: «Управление наземным обслуживанием».

В мае 2012 года назначен на должность 1-го заместителя генерального директора – главного инженера;

С 25.10.2012 года по 31.07.2013 года являлся временно исполняющим обязанности генерального директора.

С 2015 по 04 сентября 2017 года исполнительный директор ООО «Аэропорт Байкал»

С 05 сентября 2017 года по ноябрь 2019 года генеральный директор ООО «Аэропорт Байкал»

Аэропорт "Байкал" увольнение
 
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