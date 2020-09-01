Треть россиян мечтают о ремонте в своей квартире

Сбербанк провёл исследования по квартирному вопросу



Два с половиной месяца режима вынужденной самоизоляции показали, что почти 60% россиян недовольны своим жильём. По данным исследования СК «Сбербанк страхование» и ДомКлик от Сбербанка, 31% жителей многоквартирных домов мечтают сделать ремонт, а почти четверть — увеличить жилплощадь.



Время, проведённое в самоизоляции, заставило россиян по-новому оценить условия, в которых они живут, и задуматься о его модернизации. Так, треть (31%) участников опроса отметили, что видят много недостатков в своем жилье, а 26% опрошенных за время самоизоляции успели устранить эти недостатки.



35% россиян хотят обновлений в своей квартире: 23% настроены решительно и собираются делать ремонт, а для 12% будет достаточно поменять мебель или бытовую технику. Почти 20% заявили, что их многое не устраивает, но изменить что-то пока нет возможности. И только четверть опрошенных (25,6%) отметили, что ничего не собираются менять в своем доме.



Участники опроса высказали недовольство не только в отношении своего жилья: 5% пожаловались на нехватку инфраструктуры рядом с домом, 2,5% — на район проживания, 7% не устраивают соседи, а ещё 4% остались недовольны этажом, на котором они проживают.



Длительное пребывание в изоляции дома также повлияло на желание увеличить жилплощадь. Так, 13% опрошенных отметили, что им не хватает ещё одной или нескольких комнат, а 9% пожаловались на маленькую кухню или санузел. Сменить свою жилплощадь хотели бы 22% респондентов: 7% мечтают переехать из квартиры в загородный дом, ещё 7% думают купить квартиру за городом, а 8% — дачу. И только 3% опрошенных хотели бы немного сменить обстановку — переехать на другой этаж или в другой район.



Никита Самарин, директор по маркетингу ДомКлик от Сбербанка:

«Действительно, после завершения всеобщей самоизоляции мы зафиксировали повышенный спрос на покупку жилья. Так, в июне количество заявок на ипотеку в 2 раза превысило аналогичный период 2019 года, а июль стал рекордным месяцем по объёму выдач ипотеки Сбербанка. Даже после снятия ограничений мы продолжаем заботиться о безопасности наших клиентов — при использовании дистанционных сервисов ДомКлик оформить сделку с жильём можно всего за один визит в банк».



Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Самоизоляция для многих стала подходящим моментом, чтобы начать ремонт или что-то изменить в своем доме. Согласно нашему предыдущему исследованию, спрос на товары для ремонта в период пандемии вырос в 10 раз. Свежий ремонт или новая квартира особенно дороги для хозяев, поэтому нуждаются в дополнительной защите. По нашей программе страхования «Защита дома+», застрахованы не только внутренняя и внешняя отделки, но и, в частности, бытовая и компьютерная техника, одежда. Ипотечным заёмщикам мы предлагаем воспользоваться новым страховым продуктом «Зелёные каникулы». В случае недобровольной потери работы финансовые обязательства по погашению ипотеки на срок до 6 месяцев возьмёт на себя страховая компания».



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