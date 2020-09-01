Треть россиян мечтают о ремонте в своей квартире

Сбербанк провёл исследования по квартирному вопросу
Два с половиной месяца режима вынужденной самоизоляции показали, что почти 60% россиян недовольны своим жильём. По данным исследования СК «Сбербанк страхование» и ДомКлик от Сбербанка, 31% жителей многоквартирных домов мечтают сделать ремонт, а почти четверть — увеличить жилплощадь.
Время, проведённое в самоизоляции, заставило россиян по-новому оценить условия, в которых они живут, и задуматься о его модернизации. Так, треть (31%) участников опроса отметили, что видят много недостатков в своем жилье, а 26% опрошенных за время самоизоляции успели устранить эти недостатки.
35% россиян хотят обновлений в своей квартире: 23% настроены решительно и собираются делать ремонт, а для 12% будет достаточно поменять мебель или бытовую технику. Почти 20% заявили, что их многое не устраивает, но изменить что-то пока нет возможности. И только четверть опрошенных (25,6%) отметили, что ничего не собираются менять в своем доме.
Участники опроса высказали недовольство не только в отношении своего жилья: 5% пожаловались на нехватку инфраструктуры рядом с домом, 2,5% — на район проживания, 7% не устраивают соседи, а ещё 4% остались недовольны этажом, на котором они проживают.
Длительное пребывание в изоляции дома также повлияло на желание увеличить жилплощадь. Так, 13% опрошенных отметили, что им не хватает ещё одной или нескольких комнат, а 9% пожаловались на маленькую кухню или санузел. Сменить свою жилплощадь хотели бы 22% респондентов: 7% мечтают переехать из квартиры в загородный дом, ещё 7% думают купить квартиру за городом, а 8% — дачу. И только 3% опрошенных хотели бы немного сменить обстановку — переехать на другой этаж или в другой район.
Никита Самарин, директор по маркетингу ДомКлик от Сбербанка:
«Действительно, после завершения всеобщей самоизоляции мы зафиксировали повышенный спрос на покупку жилья. Так, в июне количество заявок на ипотеку в 2 раза превысило аналогичный период 2019 года, а июль стал рекордным месяцем по объёму выдач ипотеки Сбербанка. Даже после снятия ограничений мы продолжаем заботиться о безопасности наших клиентов — при использовании дистанционных сервисов ДомКлик оформить сделку с жильём можно всего за один визит в банк».
Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:
«Самоизоляция для многих стала подходящим моментом, чтобы начать ремонт или что-то изменить в своем доме. Согласно нашему предыдущему исследованию, спрос на товары для ремонта в период пандемии вырос в 10 раз. Свежий ремонт или новая квартира особенно дороги для хозяев, поэтому нуждаются в дополнительной защите. По нашей программе страхования «Защита дома+», застрахованы не только внутренняя и внешняя отделки, но и, в частности, бытовая и компьютерная техника, одежда. Ипотечным заёмщикам мы предлагаем воспользоваться новым страховым продуктом «Зелёные каникулы». В случае недобровольной потери работы финансовые обязательства по погашению ипотеки на срок до 6 месяцев возьмёт на себя страховая компания».
Подробнее о программах Сбербанка можно узнать на сайте.
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Треть россиян мечтают о ремонте в своей квартире
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 01.09.2020
Сбербанк провёл исследования по квартирному вопросу
Икра перевозилась без соответствующей маркировки и документации
Работники обещают, что имя малышки будет связано с Бурятией
В отношении 24 субъектов возбуждены административные дела
Сбербанк поздравит детей и их родителей с новым учебным годом специальными акциями, предложениями и программами
Бизнес, 29.08.2020
Летние образовательные кампусы Сбербанка посетили учащиеся из 27 регионов России
Банк был отмечен медалями и благодарственными письмами от Владимира Путина
Пернатый обживается на новой территории
В месте, где нельзя шуметь, гремела вечеринка с пиротехникой
Нарушения выявила транспортная прокуратура
Чингис Матхеев направил письмо прокурору Бурятии
Компания, выигравшая торги, объявила о прекращении работы
Корпоративные клиенты смогут их приобрести через блокчейн-платформу Сбербанка
Видео гости опубликовали в соцсетях
В руках у бизнесмена оказалась не только часть Чивыркуйского залива, но земли нацпарка