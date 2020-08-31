Сбербанк запустил специальные проекты к 1 сентября

Сбербанк поздравит детей и их родителей с новым учебным годом специальными акциями, предложениями и программами



1 сентября — особенная дата для каждого из нас. Все мы помним, как первый раз пошли в школу, а потом, спустя годы, мы снова идём в школу, но уже провожая туда своего ребенка. Специально к 1 сентября Сбербанк запустил проект «Собери ребёнка в будущее», который помогает родителям собрать своих детей в школу и подготовиться к новому учебному году.



На лендинге собраны скидки до 50% на более 500 000 товаров, которые могут понадобиться к школе: от школьной формы до канцтоваров и книг. Скидки предоставляют компании экосистемы Сбербанка и более 80 партнёров — как федеральных, так и региональных.



В рамках проекта «Собери ребёнка в будущее» Сбербанк создал ряд специальных продуктов для школьников и их родителей в новом учебном году. Информация о продуктах также размещена на сайте проекта.



Промовклад на ребёнка СберKids



На детей до 18 лет до 25 сентября в Сбербанке действует промовклад «СберKids» – как в рублях, так и в долларах США. Срок вклада — 1 год, его можно пополнять на любую сумму через Сбербанк Онлайн, при внесении наличными минимальная сумма пополнения составит 1000 рублей или 100 долларов США. Вклад могут пополнять родители и другие родственники.



Детские карты с 6 лет и детское приложение СберKids



Чтобы родители могли давать ребёнку деньги на карманные расходы и контролировать его траты, банк разработал виртуальную карту СберKids в приложении Сбербанк Онлайн. Идти в офис банка не нужно. Карта выпустится мгновенно и станет доступна ребёнку в специальном приложении СберKids. Картой можно платить в интернет-магазинах, для оплаты в обычных магазинах необходимо добавить её в электронный кошелек Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Родитель увидит карту в Сбербанк Онлайн, сможет просматривать историю операций, выставлять лимиты, заблокировать карту и перевыпустить её. Карта бесплатна и доступна с 6 лет.



Карты для подростков с 14 лет



С 14 лет подростки могут самостоятельно открыть себе Молодёжную карту. Заказать её можно на сайте или в любом отделении Сбербанка. С картой доступно приложение Сбербанк Онлайн.



Скидки и подарки при оформлении страховых продуктов



Дочерние страховые компании Сбербанка также приготовили праздничные предложения ко Дню знаний — подарки при оформлении полиса накопительного страхования жизни по программам «Первый капитал» или «Билет в будущее» и специальные цены при оформлении договора страхования от несчастных случаев по программе «Защита близких+». Подробности акций и предложений можно узнать на сайтах Сбербанка.



- Наш банк оказывает постоянную поддержку детям, их образованию, воспитанию, творческому и спортивному развитию. Но День знаний – один из самых торжественных и волнительных дней в году как для школьников, так и для их родителей. Поэтому к празднику Сбербанк подготовил для них ряд специальных акций и программ. Уверен, что они сделают начало нового учебного года менее хлопотным и обременительным, так что оно будет вызывать только позитивные эмоции, - рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.



Кроме того, в августе Сбербанк вывел на рынок новый продукт — образовательный кредит с господдержкой под 3%. Он предназначен для студентов вузов, имеющих гослицензию, и даётся без залога, обязательного страхования и поручителей на срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев. При желании его можно будет погасить досрочно. Если заёмщик ранее уже оформлял в Сбербанке образовательный кредит по более высокой ставке, он сможет заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

