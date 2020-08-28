Сбербанк получил награду за вклад в борьбу с коронавирусом

Банк был отмечен медалями и благодарственными письмами от Владимира Путина



Сбербанк получил награду за активные действия, которые он предпринял одним из первых для борьбы с пандемией COVID-19. Вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и благодарственных писем президента Российской Федерации Владимира Путина состоялось в рамках торжественной церемонии, состоявшейся в Москве 27 августа.



Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

«Ежедневная добросовестная работа, порой на грани физических возможностей, самоотверженность и неравнодушие сотрудников банка по противодействию распространения коронавирусной инфекции отмечены на государственном уровне. Мы чрезвычайно благодарны за эту высокую оценку и главным результатом нашего труда считаем значительное снижение уровня заболеваемости COVID-19. Мы гордимся тем, что в Сбербанке работают настоящие герои. Во время пандемии наши сотрудники думали о том, как помочь клиентам и всем жителям страны пережить это непростое время. Все наши силы были брошены на оказание помощи тем, кто в этом нуждался, разработку новых технологических решений для борьбы с вирусом и преодоление последствий пандемии».



В период пандемии Сбербанк предложил технологическую платформу и удобные инструменты для совершения пожертвований на борьбу с COVID-19 для всех, кто считал для себя правильным и необходимым внести свой вклад в борьбу с пандемией.



В рамках благотворительной программы «Остановим коронавирус вместе» каждая сумма, внесённая как пожертвование клиентом банка — частным лицом или организацией, удваивалась Сбербанком. Все взносы направляются на поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по обеспечению доступности вакцин и лекарств от коронавируса, а также на другие профилактические и лечебные мероприятия, противодействующие распространению эпидемии. Первыми к акции присоединились топ-менеджеры и сотрудники банка.



Инициативу Сбербанка поддержали более 48000 человек и 127 компаний, перечислив в фонд более 89 млн рублей, с учётом удвоения суммы Сбербанком, общая сумма сбора составила более 179 млн рублей.



Также за время пандемии, в рамках поддержки российских регионов, ведомств и организаций, Сбербанк отправил 4 миллиона защитных масок и респираторов, 50 тысяч пар одноразовых перчаток, 30000 защитных костюмов, сотни литров санитайзеров на поддержку нуждающихся в средствах защиты граждан страны.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



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