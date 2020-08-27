В Бурятии «отбили» приватизированную часть Чивыркуйского залива

Бизнес, Фото: Байкальская природоохранная прокуратура

В руках у бизнесмена оказалась не только часть Чивыркуйского залива, но земли нацпарка



В Бурятии природоохранная прокуратура выиграла дело о незаконной приватизации части Чивыркуйского залива Байкала и 860 га Забайкальского национального парка.



26 августа судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии отменила решение Баргузинского райсуда, которым было отказано в возвращении земель нацпарка и залива в государственную собственность.



- Основанием данного судебного спора явились результаты прокурорской проверки. Они показали порочные действия по формированию, постановке на кадастровый учёт и предоставлению в частную собственность уникальной природной территории, входящей в границы Забайкальского национального парка, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



В состав спорных земель вошли в том числе водно-болотные угодья, акватории реки Исток, озера Малый Арангатуй, Чивыркуйского залива Байкала, его береговая полоса, памятник природы – термальный источник Кулиных болот.



Прокуратура проследила историю приватизацию этих ценных территорий. Так, во время приватизации рыболовецкого колхоза «Байкалец» предприниматель приобрёл 33 земельных участка у собственников паев и 12 – у самого колхоза. Затем объединил купленные участки в единый.



- Однако площадь приватизированных земель значительно превышала принадлежащую колхозу территорию, а акватории водных объектов никогда не принадлежали и не могли принадлежать кому либо, кроме государства в силу закона, - поясняют в Байкальской природоохранной прокуратуре. – Это свидетельствует о допущенных нарушениях при приватизации и возникновении права частной собственности, то есть о ничтожности сделок по продаже земель.



Приведенные прокурором доводы убедили суд апелляционной инстанции. Так по делу принято новое решение о признании права собственности предпринимателя на землю отсутствующим и снятии спорного участка с кадастрового учёта.

