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В Бурятии «отбили» приватизированную часть Чивыркуйского залива

В Бурятии «отбили» приватизированную часть Чивыркуйского залива
Бизнес,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
В руках у бизнесмена оказалась не только часть Чивыркуйского залива, но земли нацпарка

В Бурятии природоохранная прокуратура выиграла дело о незаконной приватизации части Чивыркуйского залива Байкала и 860 га Забайкальского национального парка.

26 августа судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии отменила решение Баргузинского райсуда, которым было отказано в возвращении земель нацпарка и залива в государственную собственность.

- Основанием данного судебного спора явились результаты прокурорской проверки. Они показали порочные действия по формированию, постановке на кадастровый учёт и предоставлению в частную собственность уникальной природной территории, входящей в границы Забайкальского национального парка, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

В состав спорных земель вошли в том числе водно-болотные угодья, акватории реки Исток, озера Малый Арангатуй, Чивыркуйского залива Байкала, его береговая полоса, памятник природы – термальный источник Кулиных болот.

Прокуратура проследила историю приватизацию этих ценных территорий. Так, во время приватизации рыболовецкого колхоза «Байкалец» предприниматель приобрёл 33 земельных участка у собственников паев и 12 – у самого колхоза. Затем объединил купленные участки в единый.

- Однако площадь приватизированных земель значительно превышала принадлежащую колхозу территорию, а акватории водных объектов никогда не принадлежали и не могли принадлежать кому либо, кроме государства в силу закона, - поясняют в Байкальской природоохранной прокуратуре. – Это свидетельствует о допущенных нарушениях при приватизации и возникновении права частной собственности, то есть о ничтожности сделок по продаже земель.

Приведенные прокурором доводы убедили суд апелляционной инстанции. Так по делу принято новое решение о признании права собственности предпринимателя на землю отсутствующим и снятии спорного участка с кадастрового учёта.
Байкал природохранная прокуратура
 
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