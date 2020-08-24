Наблюдательный совет Сбербанка включил в список кандидатов из правительства

Состоялось заседание Наблюдательного совета Сбербанка



Сбербанк сообщил о решениях, принятых Наблюдательным советом банка (далее — НС) по итогам заседания 21 августа 2020 года.



Наблюдательный совет ПАО Сбербанк оставил в силе собственное решение от 17 марта 2020 года по вопросу распределения чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2019 год и размеру дивидендов, выплачиваемых по итогам 2019 года, согласно которому было рекомендовано выплатить дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк — 18,7 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 18,7 руб. на одну акцию.



В связи с отказом от избрания в НС его членов Валерия Горегляда и Надежды Ивановой совет принял решение о включении в список кандидатур для голосования двух новых кандидатов: Владимира Колычева, заместителя министра финансов РФ, и Дмитрия Чернышенко, заместителя председателя правительства РФ;



Кроме этого, были рассмотрены и приняты к сведению отчёты об итогах работы ПАО Сбербанк за 6 месяцев 2020 года и о финансовых результатах банка за 7 месяцев 2020 года, а также отчёт Группы ПАО Сбербанк по рискам за II квартал 2020 года. Было принято решение предложить годовому общему собранию акционеров Сбербанка одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — договор страхования по страхованию ответственности руководителей банка и компаний Группы Сбербанк, а также утвердить изменения в Устав банка. Помимо всего, НС утвердил повестку дня собрания по итогам 2019 года (добавлен вопрос о внесении изменений в Устав банка).



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



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