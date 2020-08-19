Из Бурятии в Китай едва не отправили пиломатериал с волосогрызками

На мастера погрузки составлен административный протокол



В Северобайкальский межрайонный отдел управления Россельхознадзора поступило извещение от ООО «ЛесТорг». При исследовании фитосанитарного состояния сосны обыкновенная объёмом 100 куб. м, обнаружен вредитель - малый чёрный еловый усач. В народе такого вредителя прозвали волосогрызкой.



Пиломатериал, приготовленный для экспорта в Китай, хранился на базе в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района. Выдано заключении о заражении данной партии.



- По данному факту в отношении мастера погрузки ООО «ЛесТорг» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. В целях предотвращения вывоза заражённой подкарантинной продукции выдано предписание, обязывающее экспортёра устранить выявленное нарушение, - заключили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

