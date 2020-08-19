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Из Бурятии в Китай едва не отправили пиломатериал с волосогрызками

Из Бурятии в Китай едва не отправили пиломатериал с волосогрызками
Бизнес,  Фото:pixabay.com
На мастера погрузки составлен административный протокол

В Северобайкальский межрайонный отдел управления Россельхознадзора поступило извещение от ООО «ЛесТорг». При исследовании фитосанитарного состояния сосны обыкновенная объёмом 100 куб. м, обнаружен вредитель - малый чёрный еловый усач. В народе такого вредителя прозвали волосогрызкой.

Пиломатериал, приготовленный для экспорта в Китай, хранился на базе в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района. Выдано заключении о заражении данной партии.

- По данному факту в отношении мастера погрузки ООО «ЛесТорг» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. В целях предотвращения вывоза заражённой подкарантинной продукции выдано предписание, обязывающее экспортёра устранить выявленное нарушение, - заключили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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