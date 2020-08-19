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В Бурятии хлеб пекут без паразитов и ГМО

В Бурятии хлеб пекут без паразитов и ГМО
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Роспотребнадзор опубликовал данные за полгода

За шесть месяцев в Бурятии исследовано более 300 проб хлебобулочной и кондитерской продукции по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Проб, не отвечающих требованиям по всем показателям, не установлено, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

- Удельная активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 не превышала гигиенические нормативы. Наличие генетически модифицированных организмов, возбудителей паразитарных заболеваний не выявлено, - пояснили в управлении.

Загрязнители химической природы (токсичные элементы, афлатоксины, пестициды и другие) по результатам лабораторных испытаний не выявлялись.



хлебо-булочные изделия Роспотребнадзор
 
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