В Бурятии хлеб пекут без паразитов и ГМО

Роспотребнадзор опубликовал данные за полгода



За шесть месяцев в Бурятии исследовано более 300 проб хлебобулочной и кондитерской продукции по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Проб, не отвечающих требованиям по всем показателям, не установлено, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.



- Удельная активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 не превышала гигиенические нормативы. Наличие генетически модифицированных организмов, возбудителей паразитарных заболеваний не выявлено, - пояснили в управлении.



Загрязнители химической природы (токсичные элементы, афлатоксины, пестициды и другие) по результатам лабораторных испытаний не выявлялись.







