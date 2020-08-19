Речной порт Улан-Удэ обязали выпустить в реки 92 тысячи осетров

Сперва суд обязал предприятие выпустить в Уду и Селенгу омуль



Судебные приставы обязали ОАО «Речной порт Улан-Удэ» принять меры по компенсации вреда водным биологическим ресурсам рек Селенга и Уда при проведении технических работ. Предприятие выпустило в реки более 92 тысяч осетров, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



В 2017 году Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил исковые требования Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора к ОАО «Речной порт Улан-Удэ» и обязал заняться воспроизводством омуля в зоне своей деятельности.



Речной порт ведёт активную добычу песчано-гравийной смеси в русле реки Селенга на месторождении «Юговское» и «Малоуланское», а также по устройству технологической ледовой переправы через реку Уда на острове Кумысский.



По причине негативного воздействия на природу на организацию была возложена обязанность по ежегодному выпуску молоди омуля. Однако представитель ОАО «Речной порт Улан-Удэ» обратилась в суд с заявлением заменить выпуск байкальского омуля на наиболее перспективный в промысловом отношении вид – осетра. В связи с отсутствием возможности выпуска молоди омуля, суд требования предприятия удовлетворил.



Речной порт уже выпустили в русло Селенги 59 866 осетров, а в Уду - 32 400. Таким образом, решение суда исполнено в полном объёме.





