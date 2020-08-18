Нелегальную партию чёрной икры выявили в Иркутской области

Фуру остановили в Слюдянке
17 августа на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка в Иркутской области была выявлена незаконная перевозка партии чёрной икры.
Сотрудники досмотрели рефрижератор, перевозившший 20 тонн задекларированной свежемороженной горбуши по маршруту Комсомольск-на-Амуре – Пенза. Однако в фуре также обнаружили пищевые контейнеры без маркировки. В них находилась икра осетра общим весом 3,6 кг без ветеринарных сопроводительных документов.
Водитель большегруза привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ с наложением штрафа.
Рыбный деликатес изъят и помещен на ответственное хранение, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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