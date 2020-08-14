Пострадавший из-за пандемии бизнес в Бурятии рассказал, как выжил

Бизнесмены сохранили предприятия и штаты сотрудников благодаря господдержке
Гостиничный бизнес признан одним из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Совладелица сети гостиниц в Бурятии Дарима Намсараева рассказала, как удалось пережить период ограничительных мер, введённых из-за коронавируса.
По её словам, в первые месяцы было особенно трудно. Но благодаря федеральной и республиканской поддержкам удалось полностью сохранить коллектив и оставить уровень зарплаты на прежнем уровне. Данный предприниматель получила четыре вида поддержки.
- Это был колоссальный удар по нашему бизнесу. Мы, честно говоря, были в шоке, особенно первые месяца. Но сейчас уже полегче благодаря всем вот этим мерам государственной поддержки: и федеральным, и республиканским. Мы, можно сказать, выживаем. Хочу сказать огромное спасибо, что так поддержали нас в такой трудный период, - рассказала Дарима Намсараева.
Управляющая гостиницей «Баргузин» Анастасия Габиева рассказала, что ковидные ограничения почувствовали ещё в феврале. Ведь гостиница в том числе рассчитана на командировочные и групповые заезды.
Поддержка властей помогла удержаться на плаву и сохранить штат сотрудников.
- Наше предприятие получило субсидию как субъект малого предпринимательства, пострадавшего из-за пандемии. Эти выплаты мы получили за апрель и май, направили на выплату заработной платы для сохранения штата. Также направили заявку на дезинфицирующие средства и антисептики, но заявка ещё на обработке, ждём ответа, - рассказала Анастасия Габиева.
Из регионального бюджета гостиница получила возмещение по коммунальным услугам. Бизнесмены воспользовались льготным кредитом по 2%, средства направили на предоплату за полгода поставщикам, за коммунальные услуги, за аренду, «чтобы в низкий сезон предприятие могло действовать в полном объёме».
В пресс-службе республиканского правительства сообщили, что на сегодня на получение беспроцентных кредитов на выплату заработной платы подано 384 обращения, из них уже одобрено 195 на общую сумму 461 млн рублей.
В рамках программы по выдаче кредитов на выплату заработной платы под 2% поступило 1553 обращения, из них одобрено 1127 заявок. Также на сегодня в республике действует программа льготного кредитования по ставке 8,5% по постановлению правительства России, в рамках которой поступило 71 обращение, из них одобрено 51 на рассмотрении - 15.
Помимо этого, в Бурятии предприниматели из пострадавших отраслей имеют право на отсрочку платежей по кредитам. На кредитные каникулы субъекты малого и среднего бизнеса подали 709 обращений, из них одобрено – 522. В рамках собственных программ реструктуризации банков от предпринимателей поступило 284 обращения, из них одобрено – 208.
Кроме того, в дополнение к федеральным нормам налогового законодательства на региональном уровне также приняты законы, предполагающие снижение налоговой ставки для административно-деловых центров и торговых центров и введён специальный налоговый режим для самозанятых.
Постановлением правительства Бурятии расширен региональный перечень пострадавших отраслей экономики - с 15 до 41 вида экономической деятельности. По данным видам деятельности продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, земельному налогу.
В 19 муниципальных образованиях приняты решения по снижению до 7,5% ставки по ЕНВД для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.
Пострадавший из-за пандемии бизнес в Бурятии рассказал, как выжил
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На дорогах проходят специальные рейды
Свежий ремонт на дороге на Трубачеева придётся переделывать
Водителя груза оштрафовали
Московский «Япоша» пожаловался на бурятского «Япошу роллов»
Выявлено 36 положительных проб на лептоспироз и 56 проб на инфекционный ринотрахеит
УФАС завалили жалобами
Подключение к сервису доставки возможно через личный кабинет
Нарушений не выявлено
Клуб-нарушитель находится в сотых кварталах
Владельцу пиломатериала выдано предписание
Бизнес, 11.08.2020
Сбербанк принял участие в круглом столе «Зелёное развитие в России: время действовать!»
Бизнес, 11.08.2020
«Кинотеатр безопаснее общественного транспорта», - говорят организаторы акции
Лес не пустили в Китай
Прежде ремонт не выполнялся из-за отсутствия денег
Над созданием симулятора почти год трудился программист в сфере авиационных тренажёров