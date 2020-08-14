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Пострадавший из-за пандемии бизнес в Бурятии рассказал, как выжил

Пострадавший из-за пандемии бизнес в Бурятии рассказал, как выжил
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Бизнесмены сохранили предприятия и штаты сотрудников благодаря господдержке

Гостиничный бизнес признан одним из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Совладелица сети гостиниц в Бурятии Дарима Намсараева рассказала, как удалось пережить период ограничительных мер, введённых из-за коронавируса.

По её словам, в первые месяцы было особенно трудно. Но благодаря федеральной и республиканской поддержкам удалось полностью сохранить коллектив и оставить уровень зарплаты на прежнем уровне. Данный предприниматель получила четыре вида поддержки.

- Это был колоссальный удар по нашему бизнесу. Мы, честно говоря, были в шоке, особенно первые месяца. Но сейчас уже полегче благодаря всем вот этим мерам государственной поддержки: и федеральным, и республиканским. Мы, можно сказать, выживаем. Хочу сказать огромное спасибо, что так поддержали нас в такой трудный период, - рассказала Дарима Намсараева.

Управляющая гостиницей «Баргузин» Анастасия Габиева рассказала, что ковидные ограничения почувствовали ещё в феврале. Ведь гостиница в том числе рассчитана на командировочные и групповые заезды.

Поддержка властей помогла удержаться на плаву и сохранить штат сотрудников.

- Наше предприятие получило субсидию как субъект малого предпринимательства, пострадавшего из-за пандемии. Эти выплаты мы получили за апрель и май, направили на выплату заработной платы для сохранения штата. Также направили заявку на дезинфицирующие средства и антисептики, но заявка ещё на обработке, ждём ответа, - рассказала Анастасия Габиева.

Из регионального бюджета гостиница получила возмещение по коммунальным услугам. Бизнесмены воспользовались льготным кредитом по 2%, средства направили на предоплату за полгода поставщикам, за коммунальные услуги, за аренду, «чтобы в низкий сезон предприятие могло действовать в полном объёме».

В пресс-службе республиканского правительства сообщили, что на сегодня на получение беспроцентных кредитов на выплату заработной платы подано 384 обращения, из них уже одобрено 195 на общую сумму 461 млн рублей.

В рамках программы по выдаче кредитов на выплату заработной платы под 2% поступило 1553 обращения, из них одобрено 1127 заявок. Также на сегодня в республике действует программа льготного кредитования по ставке 8,5% по постановлению правительства России, в рамках которой поступило 71 обращение, из них одобрено 51 на рассмотрении - 15.

Помимо этого, в Бурятии предприниматели из пострадавших отраслей имеют право на отсрочку платежей по кредитам. На кредитные каникулы субъекты малого и среднего бизнеса подали 709 обращений, из них одобрено – 522. В рамках собственных программ реструктуризации банков от предпринимателей поступило 284 обращения, из них одобрено – 208.

Кроме того, в дополнение к федеральным нормам налогового законодательства на региональном уровне также приняты законы, предполагающие снижение налоговой ставки для административно-деловых центров и торговых центров и введён специальный налоговый режим для самозанятых.

Постановлением правительства Бурятии расширен региональный перечень пострадавших отраслей экономики - с 15 до 41 вида экономической деятельности. По данным видам деятельности продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, земельному налогу.

В 19 муниципальных образованиях приняты решения по снижению до 7,5% ставки по ЕНВД для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.
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