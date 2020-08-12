Через Улан-Удэ перевозили мясо из Бразилии и Аргентины





Нарушений не выявлено.

Госинспекторы Россельхознадзора на станции Улан-Удэ с начала августа досмотрели 247 тонн продукции при её экспорте и импорте.При экспорте в Монголию проконтролирована перевозка 338 400 штук куриных яиц и 48 тонн животноводческой продукции: 13,2 тонны готовой рыбной продукции и 34,8 тонны свинины.- При внутрироссийских перевозках досмотрено 199 тонн: 47 тонн свиной продукции и 3 тонны морепродуктов из России, 122 тонны отечественных куриных полуфабрикатов, 8 тонн говяжьих субпродуктов и 3 тонны конины из Аргентины и 16 тонн мяса птицы из Бразилии, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.