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Через Улан-Удэ перевозили мясо из Бразилии и Аргентины

Через Улан-Удэ перевозили мясо из Бразилии и Аргентины
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Нарушений не выявлено

Госинспекторы Россельхознадзора на станции Улан-Удэ с начала августа досмотрели 247 тонн продукции при её экспорте и импорте.

При экспорте в Монголию проконтролирована перевозка 338 400 штук куриных яиц и 48 тонн животноводческой продукции: 13,2 тонны готовой рыбной продукции и 34,8 тонны свинины.

- При внутрироссийских перевозках досмотрено 199 тонн: 47 тонн свиной продукции и 3 тонны морепродуктов из России, 122 тонны отечественных куриных полуфабрикатов, 8 тонн говяжьих субпродуктов и 3 тонны конины из Аргентины и 16 тонн мяса птицы из Бразилии, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Нарушений не выявлено.
Россельхознадзор
 
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