 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Августа

05 Августа

Популярное

Сбербанк запускает проект для поддержки малого бизнеса и частных клиентов

Сбербанк запускает проект для поддержки малого бизнеса и частных клиентов
Бизнес, 
Клиенты банка, совершая покупки у небольших компаний, могут получить повышенные бонусы

Сбербанк совместно с Mastercard запускает новый проект для малого бизнеса «СберРядом», которому сегодня особенно необходима поддержка. Проект направлен на рост доходов малого бизнеса, а покупателям даст дополнительные бонусы за покупку у небольших компаний.

Новый проект мотивирует покупателей приобретать товары и услуги у локальных предпринимателей с выгодой для обеих сторон. Теперь частные клиенты банка — участники программы «Спасибо от Сбербанка» — совершая покупки у малого бизнеса, также клиентов банка, получат повышенные бонусы. Специальный проект продлится с 3 августа по 31 октября 2020 года по всей стране, участие в нём для продавцов и покупателей — бесплатное.

Сергей Ганин, начальник управления маркетинга блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка:
«Мы разработали уникальный проект поддержки малого бизнеса «СберРядом», который объединяет в себе лучшие возможности для наших розничных и корпоративных клиентов. Благодаря проекту у наших клиентов малого бизнеса появится эффективный и абсолютно бесплатный инструмент для увеличения выручки, а физлица смогут получить повышенные бонусы СПАСИБО, поддержав небольшие компании. Посещать локальные места — продуктовые магазины, цветочные киоски, салоны красоты, кофейни, автосервисы, где вас знают и обслуживают с теплом и заботой, теперь не только приятно и удобно, но ещё и выгодно. Преимуществами проекта смогут воспользоваться более 700 тысяч торговых точек малого бизнеса в стране и более 28 миллионов наших частных клиентов».

Клиенты-покупатели получат повышенные бонусы СПАСИБО — до 10% от стоимости покупки — за товары и услуги, приобретённые у участников проекта по карте Mastercard Сбербанка. Компании-продавцы или ИП смогут приобрести продукты и сервисы Сбербанка и его дочерних компаний на льготных условиях; указать свой бизнес на карте проекта на сайте Сбербанка и получить внимание пользователей геосервиса 2ГИС, на сайте и в приложении которого участников можно будет найти по запросу «СберРядом».

К проекту могут присоединиться физические лица — держатели карт Mastercard Сбербанка, участвующие в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». А также индивидуальные предприниматели и юридические лица — относящиеся к сегменту малого бизнеса, имеющие не более 10 активных торговых точек, чья выручка не превышает 400 млн рублей в год, с действующим расчётным счетом и договором торгового эквайринга в Сбербанке, а также MCC-кодом, включённым в список.

Подробнее узнать о специальном проекте и посмотреть полный список торговых точек — участников программы можно на сайте банка. Также все участники проекта собраны на картах 2ГИС в разделе «СберРядом».

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки малый бизнес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Спасибо от Сбербанка» предлагает спецусловия для держателей карт «Мир»
«Спасибо от Сбербанка» предлагает спецусловия для держателей карт «Мир»
Бизнес, 06.08.2020
Они действительны для участников проекта «Бонус Краш» и «Бонусные Башни»
В Бурятии набирает обороты производство кумыса
В Бурятии набирает обороты производство кумыса
Бизнес, 05.08.2020
Кумыс от селенгинского фермера выйдет на прилавки магазинов
В Иркутском районе сельхозугодия удобряли опасным птичьим помётом
В Иркутском районе сельхозугодия удобряли опасным птичьим помётом
Бизнес, 05.08.2020
После такого удобрения в почве нашли бактерии кишечной палочки
В зоопарках в Улан-Удэ не соблюдали карантин для животных
В зоопарках в Улан-Удэ не соблюдали карантин для животных
Бизнес, 05.08.2020
Надзорные ведомства выявили нарушения
Сбербанк запустил моментальные страховые выплаты при задержке рейса
Сбербанк запустил моментальные страховые выплаты при задержке рейса
Бизнес, 04.08.2020
Новый сервис работает как для перелётов внутри России, так и на международных направлениях
Бурятские предприниматели Бурятии сэкономили 16 млн рублей
Бурятские предприниматели Бурятии сэкономили 16 млн рублей
Бизнес, 04.08.2020
Это произошло благодаря освобождению от уплаты аренды за госимущество
В Улан-Удэ прикрыли гриль-бар «Шашлыкофф»
В Улан-Удэ прикрыли гриль-бар «Шашлыкофф»
Бизнес, 04.08.2020
В гриль-баре «Шашлыкофф» не соблюдали антиковидные требования
Кассационный суд признал недопустимым приватизацию земель на Байкале
Кассационный суд признал недопустимым приватизацию земель на Байкале
Бизнес, 04.08.2020
Компания, незаконно получившая землю на Байкале, проиграла суды
Сбербанк возобновил приём заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7%
Сбербанк возобновил приём заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7%
Бизнес, 03.08.2020
Сбербанк возобновил приём заявок по программе «Сельская ипотека»
Сбербанк Онлайн стал лауреатом международной премии Red Dot
Сбербанк Онлайн стал лауреатом международной премии Red Dot
Бизнес, 03.08.2020
Сервисы и их образовательная направленность принесли банку победу в одной из ведущих международных премий в сфере дизайна и креативности
«Водоканал» с физлицом создали муниципальную «управляшку» в Улан-Удэ
«Водоканал» с физлицом создали муниципальную «управляшку» в Улан-Удэ
Бизнес, 03.08.2020
Сейчас на балансе муниципальной управляющей компании 57 домов
В Бурятии проверили 105 тысяч кубометров идущего на экспорт леса
В Бурятии проверили 105 тысяч кубометров идущего на экспорт леса
Бизнес, 03.08.2020
Россельхознадзор озвучил итоги работы за июль
«Россия 24» рассказала о получателе гектара в Бурятии
«Россия 24» рассказала о получателе гектара в Бурятии
Бизнес, 03.08.2020
Фермер в Бурятии сразу же после получения бесплатного участка засеял его зерном

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^