Сбербанк запускает проект для поддержки малого бизнеса и частных клиентов

Клиенты банка, совершая покупки у небольших компаний, могут получить повышенные бонусы



Сбербанк совместно с Mastercard запускает новый проект для малого бизнеса «СберРядом», которому сегодня особенно необходима поддержка. Проект направлен на рост доходов малого бизнеса, а покупателям даст дополнительные бонусы за покупку у небольших компаний.



Новый проект мотивирует покупателей приобретать товары и услуги у локальных предпринимателей с выгодой для обеих сторон. Теперь частные клиенты банка — участники программы «Спасибо от Сбербанка» — совершая покупки у малого бизнеса, также клиентов банка, получат повышенные бонусы. Специальный проект продлится с 3 августа по 31 октября 2020 года по всей стране, участие в нём для продавцов и покупателей — бесплатное.



Сергей Ганин, начальник управления маркетинга блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка:

«Мы разработали уникальный проект поддержки малого бизнеса «СберРядом», который объединяет в себе лучшие возможности для наших розничных и корпоративных клиентов. Благодаря проекту у наших клиентов малого бизнеса появится эффективный и абсолютно бесплатный инструмент для увеличения выручки, а физлица смогут получить повышенные бонусы СПАСИБО, поддержав небольшие компании. Посещать локальные места — продуктовые магазины, цветочные киоски, салоны красоты, кофейни, автосервисы, где вас знают и обслуживают с теплом и заботой, теперь не только приятно и удобно, но ещё и выгодно. Преимуществами проекта смогут воспользоваться более 700 тысяч торговых точек малого бизнеса в стране и более 28 миллионов наших частных клиентов».



Клиенты-покупатели получат повышенные бонусы СПАСИБО — до 10% от стоимости покупки — за товары и услуги, приобретённые у участников проекта по карте Mastercard Сбербанка. Компании-продавцы или ИП смогут приобрести продукты и сервисы Сбербанка и его дочерних компаний на льготных условиях; указать свой бизнес на карте проекта на сайте Сбербанка и получить внимание пользователей геосервиса 2ГИС, на сайте и в приложении которого участников можно будет найти по запросу «СберРядом».



К проекту могут присоединиться физические лица — держатели карт Mastercard Сбербанка, участвующие в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». А также индивидуальные предприниматели и юридические лица — относящиеся к сегменту малого бизнеса, имеющие не более 10 активных торговых точек, чья выручка не превышает 400 млн рублей в год, с действующим расчётным счетом и договором торгового эквайринга в Сбербанке, а также MCC-кодом, включённым в список.



Подробнее узнать о специальном проекте и посмотреть полный список торговых точек — участников программы можно на сайте банка. Также все участники проекта собраны на картах 2ГИС в разделе «СберРядом».



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

