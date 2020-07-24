Жители Бурятии оформляют гектары для мебельного производства и кемпингов

Кроме того, в Бурятии «дальневосточные гектары» часто берут для индивидуального жилищного строительства



В Бурятии «дальневосточный гектар» за 11 месяцев получили более двух тысяч человек. Об этом накануне сообщил директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АПЧК) Сергей Ховрат во время прямого эфира на портале «Твой Дальний Восток».



- Жители Бурятии и Забайкальского края относительно поздно вступили в программу, но они увидели преимущества программы, и сейчас мы видим результат. Эти регионы на сегодняшний день свой темп не уменьшают. Я думаю, что они уже готовы и смогут в конечном итоге побороться за лидерство. По сравнению с другими регионами, жители этих субъектов выбирают земли для индивидуального жилищного строительства. Например, Забайкальский край здесь абсолютный лидер - порядка 84% заявлений поданы для строительства собственного дома. Почему? Потому что на самом первоначальном этапе была открыта буферная зона вокруг города Читы, - объяснил Сергей Ховрат.



Гендиректор агентства вспомнил нескольких получателей «гектара» из Бурятии.



- Это действительно интересно, когда человек вкладывает свою душу. Еще раз повторюсь, каждый пример мне кажется значим. Если говорить о примерах. Например, республика Бурятия - Александр Ботов взял землю для того, чтобы организовать мебельное производство. Олег Бочаров взял порядка тридцати восьми гектаров возле озера Гусиное. Хочет поставить там кемпинг, организовать отдых, чтобы граждане, чтобы жители республики приезжали, отдыхали, - рассказал он.



Федеральный закон о «Дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно закону, земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность. Участок земли может получить не только житель Дальнего Востока, но и любой россиянин, который готов к переезду и работе на нем.



В августе 2019 года программа начала работу и в Бурятии, вошедшей в состав ДФО. Сначала бесплатные земельные участки могли получить только жители республики, с 1 февраля 2020 года такая возможность появилась у жителей остальных регионов ДФО, с 1 августа 2020 года участки станут доступны всем жителям страны.



Программа «Дальневосточный гектар» действует до 1 января 2035 года. Землю можно оформить бесплатно на сайте «НаДальнийВосток.РФ».



