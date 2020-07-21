В Бурятии золотодобытчики загрязняют реки

Возбуждено шесть уголовных дел, связанных с добычей рассыпного золота



Прокуратура Бурятии обобщила результаты работы по исполнению законодательства в сфере недропользования. Добыча полезных ископаемых в структуре валового регионального продукта составляет 5,5 %. В республике зарегистрировано 328 недропользователей, имеющих 789 лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



С 2018 по 2020 годы прокуроры выявили 314 нарушений закона об охране и использовании недр.



Наиболее распространёнными нарушениями законности, допускаемыми органами местного самоуправления, являются несоблюдение порядка предоставления земельных участков в целях освоения недр, отсутствие контроля за использованием и охраной недр при добыче ископаемых, отсутствие муниципальных нормативных правовых актов о порядке такого контроля.



Характерными нарушениями, допускаемыми недропользователями, признаны самовольная добыча, несоблюдение лицензионных условий, отсутствие экологической экспертизы на проектную документацию, несанкционированное размещение отходов производства, загрязнение вод.



Так, по постановлениям прокурора Баунтовского района по фактам загрязнения вод в ходе добычи россыпного золота возбуждено шесть уголовных дел по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение поверхностных вод с причинением существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству».



Пресекались нарушения в деятельности организаций, осуществляющих геологические и маркшейдерские работы. Организации для маркшейдерского обслуживания горных работ использовали приборы без поверки, не соблюдали периодичность направления маркшейдеров на повышение квалификации.



Для устранения нарушений прокуроры районов приняли меры реагирования. Виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.





