Почти 500 жителей Бурятии зарегистрировалось как самозанятые

Самозанятые предприниматели освобождены от уплаты фиксированных страховых взносов в медицинские, пенсионные фонды и от уплаты НДФЛ и НДС.
Самозанятые жители Бурятии начали переходить на режим «Налог на профессиональный доход». По данным управления федеральной налоговой службы, с 1 июля в качестве самозанятых зарегистрировалось 497 граждан. Всего заявление на переход на специальный налоговый режим с начала июля подало 2 135 предпринимателей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Бурятии вступил в силу с 1 июля 2020 года. Он позволит не только легализовать предпринимательскую деятельность, но и воспользоваться мерами государственной поддержки. Самозанятым может стать любой человек, который производит товары либо оказывает услуги, не привлекая наёмных работников по трудовым договорам.
Размер налоговой ставки на доходы самозанятых льготный. При оказании услуг или продаже товаров физическим лицам он составляет 4%, в случае работы с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями – 6%. Из уплаченной суммы 63% зачисляется в бюджет региона, 37% - в Фонд медицинского страхования.
При выборе специального режима «Налог на профессиональный доход» автоматически предоставляется налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей в год. Однако при превышении лимита данного налогового режима и превышения оборота в 2,4 млн рублей в год налогоплательщик должен будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения. Физические лица - налог на доходы физических лиц. Индивидуальные предприниматели - налоги по ставкам и правилам других спецрежимов.
Предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», освобождены от уплаты фиксированных страховых взносов в медицинские, пенсионные фонды и всех остальных налогов: НДФЛ, НДС. Также самозанятые не несут дополнительных расходов на приобретение контрольно-кассовой техники, поскольку имеют право выдавать чеки через мобильное приложение «Мой налог». Там же автоматически формируется декларация о доходах.
Налог начисляется каждый месяц не позднее 25 числа. Если в течение месяца у самозанятого не было никаких доходов, то налог не начисляется. При отсутствии платежей никакие фиксированные суммы у самозанятого не снимаются. Отказаться от применения такого режима можно в любой момент. Самозанятый может одновременно являться и работником другого предприятия, при этом его зарплата не идёт в расчёт данного налога, а трудовой стаж не пропадает.
Почти 500 жителей Бурятии зарегистрировалось как самозанятые
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