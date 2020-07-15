1300 гектаров заросших сельхозугодий выявили в Бурятии

Нарушителей привлекли к ответственности
В Бурятии управление Россельхознадзора за шесть месяцев провело 175 проверок, в результате которых выявлено 10 фактов неиспользования земельных участков на площади 1296,1 га.
В отношении нарушителей составлены протоколы по ч.2 ст. 8.7 и ч. ст. 8.8 КоАП РФ, им выданы предписания об устранении нарушений земельного законодательства.
- Также проводится работа по предотвращению самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами и иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления. В настоящее время проводится 12 внеплановых проверок в отношении собственников участков, захламленных твердыми коммунальными отходами, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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